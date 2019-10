Genova, Tafida è arrivata. Ora al Gaslini

E' atterrato al'aereo che da Londra trasportava, la bimba di 5 anni affetta da una grave lesione cerebrale, che ora viene ricoverata all' ospedale pediatrico, per volere della famiglia. I genitori si sono battuti contro l' interruzione del supporto vitale, chiesta dall'ospedale londinese. Ora la famiglia chiede la cittadinanza italiana per, per motivi umanitari. L'avvocato Martini spiega che la cittadinanza aiuterebbe i familiari anche per i costi sanitari.(Di martedì 15 ottobre 2019)