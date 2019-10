Data | trama e promo di Oltre la Soglia su Canale5 | Gabriella Pession è una

Bufera a Miss Italia : Carolina Stramare RaccomanData da Giulia De Lellis! : Scandalo e polemiche anche a Miss Italia 2019. Sembra che la vincitrice Carolina Stramare, sia stata aiutata, e non poco, dal suo manager in maniera poco etica. Ed in mezzo alla Bufera pure Giulia De Lellis. Ecco cosa sta succedendo in queste ore! Vi abbiamo già parlato di Carolina Stramare, vincitrice dell’ultima edizione di Miss Italia. Ebbene, pensavate che dopo la premiazione la ragazza si stesse godendo la vittoria? Ebbene no. Ecco la ...

«Baby 2» su Netflix - Data di uscita - cast e trama : Parte il conto alla rovescia per la seconda stagione della serie che segue ragazzi e genitori della Capitale in un'adolescenza complicata e bruciata inizialmente ispirata a fatti di cronaca. Baby 2 riprenderà la narrazione il prossimo 18 ottobre dal brutto risveglio di Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani) dopo le avventure della prima, in un mix tra voglia di normalità (la vita da studentesse) e richiamo della ...

Ufficiale la Data di debutto di Baby 2 su Netflix - trama e video teaser : dalla fine del liceo all’età adulta : Dopo una prima stagione che ha avuto più il sapore di un prologo che di un racconto compiuto, Baby 2 arriverà su Netflix il prossimo autunno con la promessa di entrare finalmente nel vivo della vicenda ispirata - ma solo lontanamente - alle Baby squillo dei Parioli. Netflix ha annunciato il debutto della seconda stagione con un video teaser che mostra i protagonisti scambiarsi languidi sguardi su una terrazza romana. L'appuntamento con il ...

«Watchmen» - la Data di uscita - trailer e trama : Ci siamo, finalmente è scattato il countdown per Watchmen, una delle nuove serie tv più attese dell'anno. Lo show firmato da Damon Lindelof (Lost, The Leftlovers) per HBO, con la colonna sonora curata da Trent Reznor e Atticus Ross è una sorta di sequel dell'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons. La serie, infatti, è ambientata circa 30 anni dopo i fatti del fumetto e prende anche le distanze dal film ...