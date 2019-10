Cronaca Meteo del 15 Ottobre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 15 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion Buongiorno, come da previsione nella notte si è formato un sistema temporalesco semi-stazionario sul tratto di costa compreso fra Genova e Savona. La Situazione in diretta dalle immagini Radar → Apri Qui Ore 8.00 Il sistema ha riversato al suolo circa 400 mm di pioggia, facendo registrare numerosi allagamenti e disagi alla circolazione. Chiusi i sottopassi di Multedo e San Quirico con traffico deviato sul ponte Barbieri. Traffico rallentato per allagamenti sulla A10, all’altezza del bivio con la A26 e tra i caselli di Sestri e Genova Pra. Chiuso il casello di Pegli. Problemi alla circolazione ferroviaria, in particolare nel tratto Voltri e Cogoleto, dove si sono registrati abbondanti ritardi. #Genova #Voltri le immagini del fiume #Leira. Video di Farmacia SerraPubblicato da Rete...

