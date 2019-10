Manovra | Di Maio | “No a nuove tasse”

Manovra 2020 - il CdM slitta al 15 ottobre<br>Di Maio : "No a nuove tasse" : Lo slittamento del CdM odierno in favore di un nuovo incontro previsto per la giornata di domani sarebbe legato agli ultimi disaccordi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle misure da inserire nella prossima Manovra finanziaria.Non abbiamo certezze su quali siano i punti di scontro, ma è evidente che le prossime ore saranno decisive per la prossima legge di bilancio che dovrà essere messa a punto nella giornata di domani. Secondo ...

Manovra - salta il Cdm. Di Maio : “Dobbiamo unire il Paese - non dividerlo. Troveremo soluzione con Pd” : Movimento Cinque Stelle e Partito democratico non trovano l'intesa sulla Manovra, in particolare su Quota 100: "Ritengo che, indipendentemente dalle diverse opinioni su alcuni temi, si possa sempre trovare un punto di incontro. Pertanto invito tutti a dialogare serenamente, con la necessità di dare immediate risposte ai cittadini", afferma Di Maio.Continua a leggere

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla Manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

Manovra : Di Maio - ‘Iva non deve aumentare come promesso’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Credo che in questo momento l’Italia abbia bisogno di una legge di Bilancio che prima di tutto non faccia aumentare l’Iva, lo abbiamo promesso agli italiani e si deve fare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Manovra: Di Maio, ‘Iva non deve aumentare come promesso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Speranza : “Aboliamo il superticket”. Di Maio attacca : “Basta interviste e annunci - facciamo le cose e poi le diciamo” : Il neo ministro della Salute Roberto Speranza rilancia sulla necessità di abolire progressivamente il superticket di 10 euro che “aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori”. E incassa il sostegno del segretario Pd Nicola Zingaretti secondo cui “è ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Ma da Luigi Di Maio arriva un altolà: “Troppi annunci, facciamo le cose e poi le diciamo ...

Manovra - Di Maio : “Manteniamo promessa - Iva non aumenta e asili nido saranno gratis” : Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, si dice molto contento per l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def avvenuta ieri in Consiglio dei ministri: "Manteniamo una promessa: non fare aumentare l’Iva". Di Maio, inoltre, annuncia che la legge di Bilancio prevederà una misura per rendere gratis gli asili nido.Continua a leggere

Manovra - fallisce il vertice notturno di governo : il patto Renzi-Di Maio che fa scricchiolare la maggioranza : Il governo sbanda. Paurosamente. Nella notte tra domenica e lunedì il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa sul Def. Ma quattro ore di fuoco non sono bastate: nessun intesa, nessun accordo. Al vertice convocato da Giuseppe Conte, hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto G

Manovra - Pd-M5S ancora distantiRenzi e Di Maio : "L'Iva non si tocca" : Vertice serale ieri a palazzo Chigi. Per M5s presenti il sottosegretario Fraccaro e il capo politico del Movimento Di Maio, per il Pd il capo delegazione Franceschini, per Leu Speranza e per Italia viva il ministro Bellanova. Il responsabile di via XX settembre era già a palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Governo - sulla Manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Manovra - vertice da Conte con Pd - M5S - Leu e IV. Di Maio : «L'Iva non si tocca» : vertice di governo a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, riunisce tutti i partiti che sostengono la maggioranza in...