De Siervo | “Non mi risulta un’indagine della Procura federale su Micciché”

(Di lunedì 14 ottobre 2019) «A me, onestamente, non». L’amministratore delegatoLega Serie A Luigi Decommenta così, in una intervista a La Verità, le indiscrezioni sulla presunta indagineFigc sull’elezione di Gaetano Miccichè a presidenteLega Serie A il 19 marzo 2018. In particolare, secondo quanto riportato da Business Insider, si sarebbe puntato il dito sul fatto che Micciché non aveva lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata dal presidente del Torino Urbano Cairo e che quindi non fosse di fatto indipendente. E ancora sul cambiamento dell’ultimo minuto nello statuto e sul voto unanime per l’elezione, in una votazione che avrebbe dovuta essere a scrutinio segreto ma invece si è proceduto ad una votazione per acclamazione non prevista nello statuto. L'articolo De: “Non misu Micciché” sembra essere il primo ...

