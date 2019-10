Chiesa cattolica | seimila sacerdoti in meno in un trentennio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Giuseppe Aloisiin ritirata: solo in Italia, che resta una realtà felice, lain trent'anni ha persoconsacrati. La crisi vocazionale che conduce all'apertura ai laici L'insistenza con cui nellasi dibatte di ordinaresposati è temuta dai tradizionalisti anche perché la crisi vocazionale non è' un fenoregionale. Le esigenze di copertura pastorale non interessano solo l'Amazzonia. Il Sinodo che si sta svolgendo in Vaticano è deputato ad intervenire solo per i territori panamazzonici, dove c'è la volontà di evangelizzare, nonostante la dispersione territoriale. Ma esistono anche altri luoghi del mondo in cui potrebbe essere utile allargare il campo ai laici. Pure dove il cattolicesimo è sempre stato maggioritario. In Italia forse non ce ne siamo ancora accorti. Eppure alcune cifre che ci riguardano, quelle sugli appartenenti al ...

