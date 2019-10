“Boicottiamo i prodotti turchi” | l’appello con il codice a barre rimbalza sui social | ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Da giorni circola in rete un post che invita al boicottaggio deiturchi, riconoscibili dal numero 869:si è diffuso sui gruppi Whatsapp e su Facebook, come forma di protesta contro il regime di Erdogan e le violenze contro il popolo curdo. Ma attenzione, le cose non stanno veramente così e il numero, spiegano i siti a tutela dei consumatori, non è necessariamente associato al luogo di produzione. L’immagine che stando suimostra uninsanguinato con evidenziate le prime tre cifre del numero EAN (European Article Number), cioè 869: l’invito è a boicottare iche riportano quel, perché indica che vengonoin Turchia. La sequenza numerica che si trova sotto i codici aè il modo con cui le merci vengono tracciate: le prime tre cifre sono associate al Paese di provenienza, le successive 4 cifre all’indirizzo ...

