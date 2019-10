Maxi rissa al pronto soccorso di San Benedetto | picchiati 5 infermieri con le aste delle

Cremona - condanne da due a sette anni per la Maxi rissa tra antagonisti ed esponenti di Casapound del 2015 : condanne da due a sette anni per la rissa scoppiata a Cremona il 18 gennaio del 2015 dopo il match tra Cremonese e Mantova. 17 gli imputati, tra esponenti di Casapound e antagonisti del centro sociale Dordoni. I giudici non hanno ritenuto sussistere il reato di tentato omicidio di cui erano accusati i due esponenti di Casapound Gianluca Galli e Guido Vito Taietti per i quali la pm Lisa Saccaro aveva chiesto la pena più alta, 8 anni. Solo a ...

Roma - Maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo : calci - pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domenica pomeriggio : calci, pugni e sassi lanciati nella folla che domenica pomeriggio si aggirava in zona Furio Camillo, a due passi dalla fermata della metropolitana. Una maxi-rissa ha coinvolto due gruppi di ragazzi all’incrocio tra via Appia e via Cesare Baronio, a Roma. Sui motivi del scontro al quale hanno partecipato – secondo i testimoni – anche alcuni ragazzi molto giovani indagano i carabinieri, che dovranno provare a ricostruire ...

Calci e pugni a Villa Lazzaroni : Maxi rissa tra due comitive di giovanissimi : Roma – Domenica movimentata all’Appio Latino dove è esplosa una grossa rissa fra due gruppi di giovanissimi. Circa venti, le persone coinvolte nelle violenze con i due gruppi che si sono affrontati con Calci, pugni e sassaione. Tante le chiamate giunte al NUE 112 a partire dalle 18 di ieri. Nel dettaglio le due compagini di giovani hanno iniziato la rissa furibonda nella zona di Villa Lazzaroni, per poi affrontarsi sulle strade ...

Foggia - Maxi rissa in pieno centro : sette arresti e due feriti : Un brutto fatto di cronaca si è verificato la scorsa notte a Foggia, precisamente in via Bagnante, dove un gruppo di persone ha dato vita ad una rissa, la quale, per la violenza delle percosse, poteva finire in tragedia. Secondo quanto riportano i media locali, ad affrontarsi è stato un nutrito gruppo di persone: i motivi dell'alterco sono tutt'ora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica ...

Bari - delirio al Libertà - nuova Maxi rissa tra migranti ubriachi - bottiglie frantumate in mille pezzi e feriti : Una domenica pomeriggio di paura quella che hanno vissuto parecchi residenti del Libertà. Nel cuore del quartiere più popolato di Bari, in via Principe Amedeo otto migranti ubriachi se le sono date di santa ragione. Non si sa qual è stato il motivo scatenante della rissa, ma il risultato è stato devastante. Numerose le bottiglie frantumate in mille pezzi ritrovate dalla Polizia arrivata in massa sul luogo della rissa. Due degli otto ...

Firenze - Maxi rissa in via dei Vanni : paletti sradicati e usati come mazze : Gabriele Laganà La rissa intorno alle 4 del mattino di martedì. I residenti denunciano che in quella zona di Firenze episodi del genere avvengono sempre più spesso Intorno alle 4 del mattino di martedì, i residenti in via dei Vanni a Firenze, strada non lontana dal Ponte alla Vittoria, sono stati svegliati da urla di terrore e inquietanti rumori provenienti dalla strada. Il rilassante silenzio della notte era stato bruscamente ...