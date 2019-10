Italia medaglia d' argento ai campionati europei hacker

FOTO Ginnastica - Mondiali 2019 : la medaglia di bronzo conquistata dall’Italia nella gara a squadre. L’alloro delle Fate : Fissiamo bene nella nostra memoria questa storica medaglia di bronzo, conquistata nella gara a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’impresa compiuta da Giorgia Villa e compagne è valsa il terzo gradino del podio alle spalle di USA e Russia, le ragazze di Enrico Casella sono salite insieme sul podio per mettersi al collo il tanto ambito metallo. Diamo uno sguardo alla FOTO della medaglia vinta dall’Italia nel ...

Ginnastica Artistica - storica medaglia di bronzo per l’Italia ai Mondiali : Giorgia Villa, Alice e Asia D'Amato, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio hanno ottenuto un terzo posto straordinario ai Mondiali di Stoccarda. Le azzurre hanno chiuso al terzo posto alle spalle degli Stati Uniti che con Simone Biles hanno vinto l'oro e la Russia, medaglia d'argento. L'Italia ha preceduto la Cina e ha conquistato una medaglia che mancava dal 1950.Continua a leggere

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia SI GIOCA LA MEDAGLIA! Ultima rotazione da brividi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 FATE STATE SU QUELLA DANNATA TRAVE! POTETE FARE LA STORIA. 16.28 Ora l’Italia però va alla trave, dove è caduta tre volte in qualifica. Cina al corpo libero dove non eccelle, Russia e Francia al volteggio. 16.27 L’Itaia ha dunque: 2.1 punti di vantaggio sulla Cina, 3.3 sulla Russia. 16.26 CLASSIFICA PRIMA DELL’Ultima rotazione. USA al comando con 128.431, Italia seconda ...

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi - il graffio della Tigre. Il capitano vuole la medaglia : l’Italia sogna in alto : Per tirare fuori il coniglio del cilindro, per la magia all’improvviso contro qualsiasi pronostico, per il colpaccio in coda a una stagione complicata sotto il punto di vista fisico. Per una medaglia. Quantomeno per provarci. Gianmarco Tamberi si gioca il tutto per tutto nella Finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, è pronto a tirare fuori gli attributi come ha ripetuto più volte dopo il turno di qualificazione ...

Taekwondo - Europei cadetti 2019 : Giulia Maggiore regala la prima medaglia all’Italia! : Terza ed ultima giornata di gare a Marina d’Or (Spagna) per gli Europei cadetti 2019 di Taekwondo (da domani fino al 6 toccherà agli Juniores). Oggi finalmente, dopo le prestazioni non eccezionali degli scorsi giorni, l’Italia si è sbloccata nel medagliere grazie al bronzo ottenuto da Giulia Maggiore nei -59 kg femminili. La sconfitta in semifinale contro l’inglese Morgan Curtis (9-6) non le ha permesso di lottare per la medaglia ...

Vela - Mondiali RS : X 2019 : Italia competitiva ma manca l’acuto da medaglia - sorprende l’esplosione immediata di Giorgia Speciale : Il Mondiale RS:X 2019 di Torbole si è concluso senza medaglie nell’overall per l’Italia, che esce così dalla rassegna iridata casalinga non completamente soddisfatta nonostante tre atleti qualificati per le Medal Race. Nel bilancio complessivo della manifestazione la selezione tricolore ha raccolto una medaglia d’argento con Giorgia Speciale nella graduatoria riservata alle atlete Under 21, un risultato sicuramente prestigioso ...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia vuole sognare con Antonella Palmisano - medaglia nel mirino nella 20 km di marcia : L’Italia si gioca tutto con Antonella Palmisano nella terza giornata dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, è una delle migliori carte da medaglia dell’intera spedizione impegnata a Doha e ci si aggrappa attorno alla pugliese nella 20 km di marcia che scatterà alle ore 22.30 nel caldo rovente della capitale del Qatar. La nostra Nazionale si è presentata a questa rassegna iridata con chance ridotte di podio e il medagliere azzurro ...

Atletica - Mondiali 2019 : L’Italia SI SBLOCCA! Eleonora Giorgi in estasi - bronzo nella 50 km di marcia : prima medaglia azzurra : Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, Eleonora Giorgi ha conquistato un bellissimo bronzo nella 50 km di marcia che ha animato la notte di Doha. Nel caldo rovente che attanaglia la capitale del Qatar, l’azzurra si è letteralmente superata alla sua seconda gara in carriera sulla distanza più lunga dell’intero panorama atletico (a maggio aveva vinto in Coppa Europa) e ha ampiamente meritato ...

Atletica - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto o quasi sulla marcia - maratona per sorprendere : L’Italia conquisterà una medaglia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera? La nostra Nazionale riuscirà a tornare a casa con qualcosa in mano? Classiche domande alla vigilia della rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre: due anni fa arrivò il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia accompagnato però da uno zero totale in termini di finali delle gare all’interno dello stadio. Questa ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia e le speranze di medaglia. Azzurri non favoriti - Horn e De Gennaro le punte : Dal domani, mercoledì 25, a domenica 29 settembre, a La Seu d’Urgell, in Spagna, si terranno i Mondiali di Canoa slalom: sono undici gli Azzurri convocati dai DT Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti, che da tempo hanno raggiunto la località iberica, per la rassegna iridata che assegnerà anche la maggior parte dei pass per Tokyo 2020 (che non sono nominali). Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: KAYAK ...

Atletica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Poche carte da medaglia - diverse opportunità di finale : L’Italia si presenterà ai Mondiali 2019 di Atletica leggera con ben 66 azzurri, si tratta di una delle delegazioni più numerose per una rassegna iridata anche se le ambizioni della nostra Nazionale non saranno così elevate a Doha (Qatar) dove si gareggerà dal 27 settembre al 6 ottobre. Sono Poche infatti le carte da medaglia che l’Italia può calare nell’appuntamento più importante dell’anno, inserito in calendario a nove ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : le Farfalle a caccia della medaglia - l’Italia sogna nell’all-around : Le Farfalle sono pronte a volare ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo cinque giorni riservati alle individualiste è arrivata l’ora dell’Italia che domani sarà protagonista assoluta nella finale del concorso generale riservato alle squadre. La nostra Nazionale salirà in pedana con grandi ambizioni, le ragazze di Emanuela Maccarani cercheranno di difendere la medaglia d’argento conquistata lo scorso anno a Sòfia e hanno ...

LIVE Italia-Olanda 1-5 baseball - Finale Europei 2019 in DIRETTA : medaglia d’argento per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.14 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.13 L’Olanda vince il suo terzo Europeo consecutivo, il 23° in totale. L’ultimo trionfo azzurro risale al 2012. Ma domenica prossima ci sarà la rivincita e varrà doppio: in palio la qualificazione a Tokyo 2020! Italia-Olanda 1-5. Una Finale decisa nel 4° inning, quando il partente Luis Lugo ha ...