Charles Leclerc F1 | GP Giappone 2019 | “Ho commesso un errore in curva-2 | mi prendo le mie

F1 - GP Giappone 2019 : la gara anonima di Charles Leclerc. Brutta partenza - l’incidente con Verstappen e mancanza di ritmo : gara da dimenticare al più presto nonostante i tanti sorpassi per Charles Leclerc, protagonista in negativo a Suzuka di una domenica cominciata alla grande in qualifica e poi proseguita nel peggiore dei modi a partire dal via del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il monegasco classe 1997 ha raccolto un deludente settimo posto ad un giro di ritardo dal vincitore (Valtteri ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non meritavamo questo risultato - dobbiamo migliorare in gara” : Il weekend del Gran Premio di Giappone 2019 non si è chiuso nel migliore dei modi per Charles Leclerc, relegato in sesta posizione sul traguardo dopo essere scattato dalla seconda piazzola in griglia di partenza. Proprio lo scatto al via è stato decisivo per la gara del monegasco, il quale è entrato in contatto con la Red Bull di Verstappen danneggiando l’alettone anteriore e dovendo rientrare ai box anticipatamente. Di seguito il VIDEO ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro - Vettel è stato più veloce” : Una mattinata da ricordare per la Ferrari a Suzuka (Giappone), sede del 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il Cavallino Rampante, inaspettatamente, ha monopolizzato la prima fila con il tedesco Sebastian Vettel (pole position) e il monegasco Charles Leclerc, a dimostrazione che la Rossa ha compiuto un grande salto di qualità su di una pista in cui sembrava che le Mercedes dovessero dominare. Ovviamente, guardandola in ottica personale, Leclerc ...

Formula 1 – Ferrari - senti Irvine : “Leclerc più forte di Verstappen! Max fa errori stupidi - Charles ha più potenziale” : Eddie Irvine parla confronta i talenti di Charles Leclerc e Max Verstappen: secondo l’ex pilota Ferrari il giovane monegasco è il più forte fra i due Charles Leclerc e Max Verstappen sono il presente e il futuro della Formula Uno. I due giovani piloti hanno già dimostrato di poter battagliare con i colleghi più esperti, non solo in quanto talento, ma anche sotto il profilo della personalità. Resta solo da capire chi fra i due è ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non siamo al livello delle Mercedes - devo migliorare anche io nella guida” : Venerdì al di sotto delle aspettative per la Ferrari e per Charles Leclerc, sempre alle spalle delle Mercedes nel corso delle prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, alla sua seconda esperienza in assoluto sulla pista di Suzuka, ha fatto fatica a trovare il ritmo per poi balzare davanti al compagno di squadra Vettel proprio nell’ultimo ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Le Mercedes sembrano lontane - domenica spero in condizioni difficili” : Charles Leclerc prova a sorridere al termine del suo venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, non è andato oltre la quarta posizione a circa quattro decimi dalla migliore prestazione di Valtteri Bottas, non dando mai la sensazione di poter controbattere il livello delle Mercedes. L’andamento del ferrarista lascia molti discorsi aperti e la sua analisi punta proprio in quella direzione. ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : la sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel si trasferisce sugli origami : La sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dopo la pista ed i team radio, si trasferisce… sugli origami! In occasione del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno, infatti, i due piloti della Ferrari si sono dedicati all’arte tipica del Paese del Sol Levante. Andiamo a vedere, quindi, chi sarà stato il migliore. Una idea anche per quel che riguarda domani, dato che il tifone Hagibis non permetterà il normale svolgimento di ...

F1 - Charles Leclerc risponde a Vettel : “Dobbiamo rispettare gli ordini di scuderia! Non era chiaro per entrambi…” : Charles Leclerc spera di essere competitivo nel GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend a Suzuka anche se l’incombere del tifone Hagibis non fa dormire sonni tranquilli. Il pilota della Ferrari è reduce dall’amaro terzo posto di Sochi dove sperava di vincere ma poi il problema meccanico avuto da Sebastian Vettel ha cambiato tutte le carte in tavola, quanto successo in Russia col compagno di squadra ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Tutto risolto dopo Sochi - anche se con Seb non ho parlato…” : Charles Leclerc è pronto e carico in vista del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana di Suzuka. Il monegasco è reduce da due vere e proprie beffe tra Singapore e Sochi, per motivi differenti, e ha enorme voglia di rifarsi e, contemporaneamente proseguire nella sua incredibile striscia di pole position, giunta a quota 4 in Russia. ...

Charles Leclerc - Alex Zanardi : "Perché è lui il futuro della Ferrari - qual è il suo segreto" : Alex Zanardi a tutto campo su Ferrari e Formula Uno. L'ex pilota, in un'intervista concessa al Mugello su Il Resto del Carlino, ha parlato della stagione della Rossa in Formula Uno e della crescita esponenziale avuta dal baby fenomeno Charles Leclerc. Proprio al pilota monegasco Zanardi ha concesso

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Un circuito impegnativo e un test probante per la Ferrari” : Il monegasco Charles Leclerc è pronto nuovamente a salire nella sua Ferrari e a lanciare il guanto di sfida ai suoi rivali nel Mondiale 2019 di F1. Il pilota del momento, vincitore a Spa (Belgio) e a Monza (Italia) e autore di quattro pole position consecutive (sei in totale), ha voglia di arricchire il proprio tesoretto, puntando al round di Suzuka (Giappone). Su questa pista la Rossa va a caccia di conferme dopo gli oggettivi miglioramenti ...

F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc o Sebastian Vettel - chi è la vera prima guida in Ferrari? Un dubbio da sciogliere in vista del 2020 : Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Siamo alla vigilia del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus volge lo sguardo verso Suzuka (Giappone), dove la Rossa punta al quarto successo stagionale per dar seguito a una seconda parte d’annata convincente. Il weekend in Russia è stato quello dell’amarezza e delle polemiche per il Cavallino Rampante. Il problema tecnico sulla SF90 del tedesco ha privato anche l’altra di una ...

F1 - Charles Leclerc : “Sono contento per il mio primo anno in Ferrari - ma non ho finito! Voglio vincere ancora” : Charles Leclerc ha ormai imboccato l’ultima curva della sua prima stagione in Ferrari, la sua seconda in assoluto nel meraviglioso mondo della Formula Uno. Per il monegasco, quindi, è già tempo di primi bilanci personali e con la scuderia di Maranello. L’occasione per dare uno sguardo a questo nuovo giovane talento della massima categoria del motorsport è stata una lunga intervista rilasciata al sito motorsport.com. Una vera e ...

VIDEO Charles Leclerc : “La strategia era giusta - peccato per come è andata la gara” : Dopo diversi team radio polemici nel corso del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, Charles Leclerc preferisce smorzare ogni discussione al termine della gara di Sochi. Il monegasco, che confidava nella terza vittoria nelle ultime quattro gare, ammette che la strategia iniziale era quella giusta, anche se Sebastian Vettel aveva mantenuto la prima posizione. Tutto, come spiega il vincitore di Spa e Monza, è cambiato con il ritiro del suo ...