Astronomia | la Luna e l’origine dei depositi di ghiaccio nei crateri

Astronomia : la prima esoluna mai rilevata è ancora un mistero : E’ ancora un mistero Kepler 1625b-i, la prima esoluna mai rilevata. Scoperto da due ricercatori della Columbia University con il telescopio spaziale Hubble, il satellite del pianeta Kepler 1625b, una luna dal diametro paragonabile a quello del pianeta Nettuno, non aveva poi trovato conferme nelle successive misurazioni. Ora – riporta Global Science – un nuovo studio del Mani L. Bhaumik Institute for Theoretical Physics, Ucla, ...

Astronomia - Teti : la luna di Saturno come una goccia tra gli anelli : come una goccia di rugiada appesa a una foglia, Teti sembra ‘pendere’ dagli anelli A e F di Saturno nella prospettiva realizzata il 14 luglio 2014 della missione Cassini. La luna di Saturno dal diametro di circa 1.000 chilometri, Teti, come le particelle dell’anello, è composta principalmente da ghiaccio. L’apertura nell’anello A, attraverso la quale è visibile Teti, è chiamata “divisione di Keeler” ed è causata – spiega Global ...

Astronomia : la luna Encelado si comporta come un “cannone sparaneve” : Encelado torna agli onori delle cronache per il suo mare sottosuperficiale e per un habitat che potrebbe favorire la vita: la sesta luna di Saturno – spiega Global Science – si comporta come un cannone sparaneve, come dimostrano le osservazioni radar in un nuovo studio che sarà presentato all’EPSC-DPS Joint Meeting 2019 a Ginevra da un team francese e statunitense guidato da Alice Le Gall.? Perché le lune interne di Saturno sono così ...

Astronomia : laghi “esplosivi” su Titano - luna di Saturno : È il più grande satellite naturale di Saturno ed è l’unico corpo celeste del Sistema Solare che presenta stabilmente dei liquidi sulla sua superficie: si tratta di Titano, che torna a far parlare di sé per un nuovo scenario relativo ad alcuni dei suoi laghi di metano. Questi bacini sono attorniati da bastioni rocciosi molto ripidi (alti anche centinaia di metri) e si sarebbero formati in seguito all’esplosione di azoto riscaldato: è ipotesi ...

Astronomia : ossigeno dalla regolite sulla Luna - un passo verso le future missioni : Un team della Nasa sta progettando un dispositivo in grado di sciogliere la regolite Lunare per trasformarla in ossigeno. Il Gaseous Lunar Oxygen, è stato ideato dalla Regolith Electrolysis (Galore) che ha vinto un premio per lo sviluppo della tecnologia di fusione della regolite. Galore, è stato selezionato all’interno dell’ Early Career Initiative, un progetto Nasa che mira a sostenere i piccoli team formati dai neo assunti dell’agenzia che si ...