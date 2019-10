A seguito del caso Blitzchung | Riot ed ESL chiedono ai giocatori professionisti di non

Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre in seguito alla morte del presidente del Sassuolo - Giorgio Squinzi : La Lega Serie A ha annunciato che la partita Brescia-Sassuolo, in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.45, è stata posticipata al 18 dicembre in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. Squinzi, che aveva 76 anni, è

Pd - Lotti spiega perché non ha seguito Renzi : “Resto nella casa del riformismo. Qui per riaffermare garantismo contro giustizialismo” : “Il luogo politico di un’autentica componente riformista è solo il Partito democratico, è qui che la nostra sfida può e deve trovare nuova linfa”. In un lungo intervento sul Foglio l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, spiega la sua decisione di rimanere nel Pd e di non seguire Matteo Renzi nella nuovo movimento ‘Italia viva‘. Nessuna lite personale, nessun ruolo da “spia” o da “cavallo di Troia”, ...

Frank Miller annuncia un altro seguito del Ritorno del Cavaliere oscuro : Fra tutte le incarnazioni viste nei diversi media di Batman, personaggio che proprio quest’anno compie 80 anni, una delle più memorabili è sicuramente creata da Frank Miller nella sua serie Il Ritorno del Cavaliere oscuro nel 1986: questa serie, che ispirò anche la trilogia cinematografica di Christopher Nolan, vedeva un Bruce Wayne ormai maturo tornare sulla scena dopo essersi ritirato per anni e riprendere la lotta al crimine trovando ...

NBA – Michael Jordan - campione di solidarietà : dona 1 milione alle Bahamas in seguito alle devastazioni dell’uragano Dorian : Michael Jordan ha donato 1 milione di dollari alle Bahamas per far fronte alle devastazioni generate dal passaggio dell’uragano Dorian L’arcipelago caraibico è stato funestato dal passaggio dell’uragano Dorian. La furia della natura si è abbattuta con particolare violenza sulle Bahamas, devastando tutto ciò che si è posto sul suo cammino (per conoscere la situazione attuale consultate Meteoweb). L’NBA però non è rimasta a guardare. Buddy ...

Dolunay - spoiler 10 settembre : Nazli lascia il marito a seguito del ricatto dell'Onder : Le ultime puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' ("Dolunay" in lingua originale) riserveranno moltissime emozioni e colpi di scena agli appassionati della serie tv turca che vede protagonisti Nazli e Ferit. Le anticipazioni dell'episodio in onda martedì 10 settembre rivelano che, la giovane chef cederà al ricatto di Hakan e, a malincuore, chiederà a Ferit il divorzio. L'Aslan non si capaciterà del repentino allontanamento della moglie e ...

Come inizia il seguito di “Il racconto dell’ancella” : Un estratto del nuovo romanzo di Margaret Atwood, "I testamenti", che non racconta la stessa storia della seconda e terza stagione di "The Handmaid's Tale"