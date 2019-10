Vidal | il protagonista che non ti aspetti | “adesso mi sento bene”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il centrocampista Arturoè stato un grandenel successo in Champions League del Barcellona contro l’Inter, l’ex Juve è entrato nella ripresa e ha spaccato la partita. “Non so se sono stato io a cambiare la partita – racconta in un’intervista rilasciata a Sport -, ma mi sentivo molto bene e come al solito ho cercato di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Mi hanno fatto piacere gli elogi dei miei compagni, mi hanno reso orgoglioso, ancor di piu’ quelli di Messi, il numero 1, il nostro capitano, spero di continuare cosi’. Quando sei nella migliore squadra del mondo devi farti sempre trovare pronto quando vieni chiamato in causa, l’inizio della stagione non e’ stato facile per me, ma ho fatto di tutto per convincere l’allenatore a puntare su di me. Sono un centrocampista con caratteristiche diverse ...

