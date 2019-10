Verissimo | Simone Cristicchi sul suo dramma | “Mi sono sentito diverso”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 12 ottobre 2019)confessa: “E’ stato il mio più grande dolore” E’ appena terminata una nuova puntata di. Tanti gli ospiti intervistati oggi dalla Toffanin, tra i quali. Quest’ultimo ha parlato della sua vita, svelando anche il suo più grande dolore vissuto finora: la morte prematura del padre. Una morte che l’ha segnato per molto tempo, tanto da dichiarare ada Silvia Toffanin: “A 12 anni ho avuto il dolore più grande della mia vita…Mio padre è venuto a mancare…” Successivamenteha anche raccontato quanto sia stato difficile affrontare questo immenso dolore: “Midiverso dagli altri…E per questo miauto-emarginato…Ho quindi iniziato a creare fumetti per evadere da quel dolore…” Insomma una perdita che ha fatto ...

Eleanor23489318 : @scristicchi Simone...che bella intervista hai fatto a #Verissimo! Ho appena finito di guardarti...Sei di una dolce… - Scagliadigrana : @scristicchi lezioni di umanità, sensibilità e spiritualità ?? grazie Simone Non è la prima volta che mi tocchi il cuore ???? #Verissimo - animagemella4 : #Verissimo io mi sto innamorando di Simone Cristicchi?? che bello ascoltare una persona così profonda,sensibile,lo sto adorando? -