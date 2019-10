ROCKIN' 1000 LINATE MILANO Scaletta del concerto | sul palco anche i comici di Zelig

ROCKIN’1000 That’s Live : No Borders - On Board a Milano Linate il 12 ottobre : info - ospiti e biglietti in prevendita : Arriva all'Aeroporto di Milano Linate Rockin'1000 That's Live: No Borders, On Board dopo il grande successo europeo allo Stade De France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Fracoforte. Anche l'Italia accoglierà lo show dei Rockin'1000, accompagnati per l'occasione da guest star d'eccezione. La pista di atterraggio dell’Aeroporto di Linate si vestirà a festa sabato 12 ottobre per il Milano Linate Show, la manifestazione dedicata al volo. ...