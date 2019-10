“Questa malattia è tanto dura” Gianluca Vialli | l’ex calciatore torna a parlare del

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 12 ottobre 2019) Sono state importanti le ultime ore perattaccante della Sampdoria sarà infatti capo delegazione della Nazionale per gli Europei del 2020.bomber alla vigilia della partita tra Italia e Grecia che può garantire a Bonucci e compagni la qualificazione all’Europeo con tre giornate d’anticipo scioglie le ultime riserve e riabbraccia la famiglia azzurra. Commovente il rientro, anche per l’immagine chestesso ha dato di sé: segnato visibilmente dalla, non ha perso l’occasione per ribadire i suoi intenti operativi, senza che ciò che lo ha colpito vada ad influenzarne il lavoro.ringrazia quindi il presidente della Federcalcio per averlo aspettato. Un’attesa legata più alle sue condizioni di salute (sta combattendo contro un tumore) che non alla trattativa saltata all’ultimo per l’acquisto della Sampdoria.ha 55 anni e sta ...

