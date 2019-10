Meglio Desirée morta che noi in galera Ecco perché i nordafricani non hanno

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Una frase che circola dall'inizio e che viene attribuita agli imputati: "leiche noi in cella".la narrazione di un testimone Continua a tenere banco il caso della morte diMariottini, una storia tragica di cui emergono dettagli. Un virgolettato pronunciato durante le fasi più macabre di quella vicenda, nello specifico, era già emerso circa un anno fa: "che noi in" o "leiche noi in cella". Ma il senso della proposizione non cambia. E ora quella espressione, che viene attribuita a coloro che adesso devono rispondere di violenza sessuale di gruppo e omicidio pluriaggravato, comincia a trovare riscontri nelle narrazioni di chi sta testimoniando durante il processo. Almeno stando ai racconti dell'incidente probatorio che, come di consueto, non prevede che gli esterni possano partecipare. Stando a ...

GRETA1SGARBO : RT @_DAGOSPIA_: OMICIDIO DESIREE,TESTE VS I NORDAFRICANI.NON HANNO CHIAMATO I SOCCORSI PER PAURA DI FINIRE IN GALERA - Lucaarggh : RT @_DAGOSPIA_: OMICIDIO DESIREE,TESTE VS I NORDAFRICANI.NON HANNO CHIAMATO I SOCCORSI PER PAURA DI FINIRE IN GALERA - saracino58 : RT @_DAGOSPIA_: OMICIDIO DESIREE,TESTE VS I NORDAFRICANI.NON HANNO CHIAMATO I SOCCORSI PER PAURA DI FINIRE IN GALERA -