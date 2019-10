Lorella Boccia Sull' aggressione | ' ho avuto paura per mio marito Niccolò Presta'

Verissimo - Lorella Boccia sull’aggressione : “Ho temuto per…” : Lorella Boccia ospite a Verissimo : “Ho avuto paura per mio marito” Giorni fa la ragazza e il marito sono stati aggrediti per le vie di Roma da due ladri. E di tutta questa brutta faccenda ne ha parlato Lorella Boccia a Verissimo dalla Toffanin. Come è ormai noto il programma è registrato. Per questo motivo poco fa sono circolate le anticipazioni su ciò che ha detto a tal proposito la ballerina di Amici: “Due ragazzi si sono ...

Lorella Boccia racconta l’aggressione : Ho avuto paura per mio marito : Per la prima volta Lorella Boccia ha parlato in televisione della brutale aggressione subita la notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso a Roma da lei e il marito Niccolò Presta. Per farlo ha scelto “Verissimo”, dove accolta da Silvia Toffanin, ha raccontato di quella drammatica notte in cui ha temuto il peggio. In attesa di ascoltare le sue parole nella puntata di "Verissimo" che andrà in onda domani, su Mediaset Play è intanto già possibile ...