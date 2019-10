Italia-Grecia | Roberto Mancini «La Nazionale non è più l’evento di una volta»

L'Italia batte la grecia 2-0 e si qualifica per Euro2020 : L'italia e' qualificata alla fase finale di Euro2020. Gli azzurri - oggi in campo con un'inedita maglia verde - si assicurano uno dei due...

Italia batte Grecia ed è qualificata agli Europei 2020 : Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, l'Italia si è imposta per 2-0 sulla Grecia centrando così la qualificazione al campionato Europeo di calcio del 2020 con tre giornate di anticipo. Vittoria sofferta contro la Grecia Questo successo è arrivato grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo, di Jorginho su rigore che ha sbloccato la partita, e dello juventino Federico Bernardeschi che ha chiuso il discorso qualificazione con il 2-0. L'Italia ...

Italia-Grecia probabili formazioni : 4-3-3 - Mancini promuove Bernardeschi? : ITALIA GRECIA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di qualificazione ai prossimi Europei tra Italia e Grecia. Mancini si affiderà al solito 4-3-3, ma occhio alla possibile svolta a centrocampo con Bernardeschi favorito su Barella per il ruolo di mezz’ala. Mancini potrebbe affidare al centrocampista bianconero una maglia da titolare, anche […] L'articolo Italia-Grecia probabili formazioni: 4-3-3, ...

Italia-Grecia - Immobile orgoglioso : “tristi quando c’era da prendersi le colpe - adesso festeggiamo” : L’attaccante italiano ha commentato il successo ottenuto dagli azzurri contro la Grecia, valso la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 L’Italia è aritmeticamente ad Euro 2020 da prima in classifica, la vittoria degli azzurri sulla Grecia chiude di fatto qualsiasi discorso, permettendo a Mancini e ai suoi ragazzi di festeggiare con tre turni d’anticipo. Lapresse Sorrisi e soddisfazione per Ciro Immobile nel post gara: ...

Italia-Grecia 2-0 - gli azzurri conquistano gli Europei con 3 turni di anticipo : Si decide tutto nella ripresa, al 62' Jorginho porta l'Italia in vantaggio su rigore, al 77' il raddoppio di Bernardeschi

Italia - Grecia ko 2-0 e pass per Euro 2020 : all'Olimpico decidono Jorginho e Bernardeschi : L'Italia, con 3 turni d'anticipo (mai accaduto nella storia azzurra), è già all'Europeo. E comincerà l'avventura continentale proprio all'Olimpico, il...

Euro 2020 : Italia- Grecia 2-0 - azzurri ‘record’ già qualificati : L'Italia si qualifica con 3 turni di anticipo agli Europei del prossimo anno. Davanti ai 56mila spettatori dell'Olimpico di Roma gli azzurri (oggi in maglia verde) staccano il pass alla fase finale grazie al successo per 2-0 sulla Grecia. Si decide tutto nella ripresa, al 62' Jorginho porta l'Italia in vantaggio su rigore, al 77' il raddoppio di Bernardeschi. La squadra di Mancini è a punteggio pieno nel gruppo J con 7 vittorie su altrettante ...

Italia-Grecia - Mancini : “Buffon e De Rossi? Ci farebbe piacere l’ultima in Azzurro. Chiesa torna a casa” : “De Rossi e Buffon di nuovo in Nazionale per addio? Sono gli unici 2 che giocano ancora dal 2006, ci avevamo pensato per Gigi, a Daniele pure prima dell’infortunio. Vediamo se c’è la possibilità, hanno dato tanto a questa maglia e ci farebbe piacere”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini, in conferenza stampa. “Chiesa dice che ha sentito una fitta dopo 20 minuti, non sta benissimo e torna a casa. Forse ...

Italia-Grecia - le parole dei protagonisti : i commenti di Bernardeschi - Jorginho - Donnarumma e del ct greco : Vittoria e qualificazione per l’Italia di Mancini. I protagonisti del match hanno commentato la gara ai microfoni di Rai Sport. “Stasera è stato tutto emozionante, spettacolare. Ringraziamo i tifosi che ci hanno fatte sentire il loro calore”. Così Federico Bernardeschi. “Per me un gol importante come gli altri, ma era importante vincere e qualificarci”, ha aggiunto. “La strada è quella giusta, abbiamo ...

Italia-Grecia - grande soddisfazione nello spogliatoio Italiano : le sensazioni degli azzurri nel post gara : Le parole dei giocatori azzurri dopo il successo sulla Grecia, che ha regalato la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 Uno-due nel secondo tempo, Jorginho prima e Bernardeschi poi per regalare all’Italia la settima vittoria consecutiva e il pass per Euro 2020. Una serata perfetta per gli azzurri, che stendono la Grecia e chiudono i conti per qualificazione e primo posto, visti gli altri risultati. grande soddisfazione nel post ...

Euro 2020 – L’Italia stende la Grecia - Mancini dal cuore d’oro : “è una vittoria per i bimbi dell’Ospedale Bambin Gesù” : Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato al termine della vittoria sulla Grecia, valsa agli azzurri la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 Settima vittoria in altrettante gare, l’Italia vola ad Euro 2020 e lo fa da prima nel girone, visto che non può essere più raggiunta né dalla Finlandia e né dall’Armenia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una serata speciale per Roberto Mancini, apparso soddisfatto ai microfoni di ...

Italia batte 2-0 la Grecia. Qualificazione da record : all'Europeo con tre turni d'anticipo : L'Italia batte la Grecia per 2-0 allo stadio Olimpico di Roma e ottiene la Qualificazione alla fase finale di Euro 2020 con tre giornate di anticipo. Davanti a 56 mila persone, indossando una improbabile maglia verde, la squadra allenata da Roberto Mancini soffre più del dovuto per piegare la resist

Calcio Italia-Grecia 2-0 - Roberto Mancini : “Siamo stati bravi nel secondo tempo. Bello vedere un Olimpico così” : C’è sicuramente felicità nello sguardo di Roberto Mancini ai microfoni della Rai al termine della sfida vinta per 2-0 dalla sua Italia contro la Grecia e che ha dato agli azzurri la qualificazione agli Europei 2020. Una dedica anche speciale per il CT: “I ragazzi sono stati bravissimi, ma per prima cosa vorrei ringraziare il pubblico dell’Olimpico perchè erano veramente tanti e li ringrazio per averci sostenuto anche nel primo ...

Italia-Grecia - Mancini : “I ragazzi sono stati bravissimi - grazie al pubblico dell’Olimpico” : Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria contro la Grecia e la qualificazione all’Europeo del 2020. “I ragazzi sono stati bravissimi, ringrazio il pubblico dell’Olimpico che ci ha sostenuti anche nel primo tempo dove non abbiamo fatto bene. Siamo stati contratti. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo trovato il gol e ci siamo sciolti. Di squadre che si chiudono come la Grecia ne troveremo ...