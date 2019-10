Classe dirigente | gli esterni | gli interni e gli eterni

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) Oscar Luigi Scalfaro intervenendo all’Assemblea Nazionale deglidella Democrazia Cristiana nel lontano 1981, disse che nella Dc - ma non solo nella Dc - quando si parlava del ricambio dellasi doveva fare riferimento agli “, aglie agli”.Certo, lo statista piemontese aveva usato un linguaggio duro e sferzante a proposito del rinnovamento del gruppodi quel partito in quell’epoca storica. Anche se lo stesso Scalfaro fu, del tutto meritatamente, parlamentare dal 1946 sino alla sua elezione al Quirinale.Cioè sempre. Ma, al di là del percorso politico di Scalfaro, e’ indubbio che quella riflessione usata quasi 40 fa conserva tuttora una bruciante attualità. E questo non solo perché il tema dellae, soprattutto, della sua qualità restano al centro del ...

FiordellisiFran : RT @CesareMinghini: Oggi @emanuelefelice2 cogli il segno su @repubblica ponendosi domanda fondamentale 'Cercasi classe dirigente'trovando p… - AMedaglini : RT @WalterRossi2: Bisogna riconoscere che il nuovo partito di Matteo Renzi è partito con il piede giusto. Un nome accattivante frutto della… - WalterRossi2 : Bisogna riconoscere che il nuovo partito di Matteo Renzi è partito con il piede giusto. Un nome accattivante frutto… -