Recensione Code Vein | quando Dark Souls ha sete di sangue

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Tutto si può dire di, tranne che non sia una produzione dall'estetica assolutamente intrigante. Fin dai ragazzi di Shift - già autori della saga di God Eater - annunciarono di essere al lavoro su un emule di, tutti tra stampa e pubblico vennero colpiti dall'azzeccato stile anime utilizzato per pennellare protagonisti, nemici e comprimari, e che così incontrava per la prima volta il gameplay tipico deilike. Da allora il publisher Bandai Namco si è prima trincerato dietro lunghi mesi di silenzio, poi ci ha regalato una data di uscita e infine ha ritrattato tutto, tenendo curiosi e appassionati sulle spine con un rinvio piuttosto scottante. Alla fine, l'actionRPG dagli occhi a mandorla è riuscito a farsi strada su PlayStation 4, Xbox One e PC, investito tanto di altissime aspettative quanto di legittimi dubbi - soprattutto da parte di chi apprezza ...

