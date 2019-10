Pediatria | “Un bimbo calabrese vive 2 anni in meno di uno in Veneto”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il luogo di nascita può ‘segnare’ il futuro di un bambino. Se infatti il numero di nati, in proporzione alla popolazione residente, è simile in Calabria e in Veneto, la probabilità di non sopravre nei primi giorni di vita di un neonatoè quasi doppia rispetto a quella di un suo coetaneo veneto. Il Veneto è paragonabile alla Finlandia, la Calabria alla Grecia. Non solo: dopo essere nato e sopravvissuto alla prima settimana di vita, un neonato veneto ha una prospettiva complessiva dire 2in più rispetto a uno. E’ la denuncia dell’Associazione culturale pediatri (Acp), in occasione del XXXI Congresso nazionale in corso a Matera. ‘Distanze’ che “nel corso della crescita si mantengono. Il bambino chein Calabria deve affrontare maggiori difficoltà: per esempio, andare all’asilo nido (1 posto in Calabria ...

