Morgan | “Hanno sfrattato un artista | è una barbarie Del resto hanno ucciso Cristo | dopo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “L’Italia non è una società giusta, deldi quello può succedere di tutto”. Dal palco della Biennale di Milano, Marco Castoldi, in arte, torna a commentare lo sfratto che lo ha costretto a vivere fuori dalla sua casa. “L’ignoranza e l’arretratezza di costume dell’Italia sono arrivate al punto tale da sfrattare un. Non è mai successo nella storia, è una”, attacca l’che negli scorsi giorni si è reso protagonista di un altro fatto di cronaca, un diverbio con un paparazzo sfociato in una doppia denuncia: “Io non so menare, ho provato a prendere le foto che ritenevo essere state scattate illecitamente”. L'articolo: “un, è una. Delpuò succedere di tutto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

