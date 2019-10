Indivisible | Guida allo sblocco dei personaggi

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Se state giocando avi sarete sicuramente accorti che vi sono diversida sbloccare, ognuno con le proprie abilità da sfruttare durante il combattimento, a seguire vi riportiamo lasu come sbloccarli tutti. Come sbloccare tutti iinDhar: Non potete mancarlo, lo otterrete a inizio avventura Razmi: Non potete mancarlo, lo otterrete a inizio avventura Kushi: Sconfiggete il boss di Fort Vimana per ottenerlo Ginseng e Honey: Completate l’incarico del botanico, raccogliete quindi 3 Gigli della Resurrezione e dopo averli consegnati avrete ilo Tungar: Liberatelo dalla prigione a Fort Vimana,azionate l’interruttore per aprire la cella Zebei: Liberatelo dalla prigione a Fort Vimana,azionate l’interruttore per aprire la cella Qadira: Raggiungete l’edificio in prossimità del ...