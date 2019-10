Il letto che ti culla per farti dormire come un bimbo

Movimento 5 stelle - il sondaggio decennale è una botta : che cosa pensano i suoi elettori : Nuovo sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad 'Agorà'. Il Movimento 5 stelle compie 10 anni, come lo vedono gli...

Giulia De Lellis - Costanzo parla del romanzo congratulandosi : 'L'ho letto anche io' : È passato meno di un mese da quando è stato pubblicato il primo libro di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" ha ottenuto risultati incredibili, scalando tutte le classifiche di vendita. Tra coloro che si sono complimentati con l'influencer per questi numeri da capogiro, c'è anche Maurizio Costanzo. Il conduttore ha elogiato la capacità della romana di calamitare l'attenzione su di sé ...

Nino Di Matteo eletto al Csm senza essere mai iscritto a una corrente. Chi è il pm della Trattativa che Totò Riina voleva uccidere : Totò Riina voleva fargli fare la fine del “primo tonno, il tonno buono“. voleva fare “un’esecuzione come eravamo a quel tempo a Palermo con i militari”: chiaro riferimento al periodo delle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dava fastidio al capo dei capi il lavoro di Nino Di Matteo, all’epoca sostituto procuratore di Palermo che indagava sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Ed è alla lotta ...

Ora che avete tagliato i parlamentari date a ogni elettore il suo euro e 68 centesimi : Bon, ora che hanno approvato il taglio dei parlamentari a furor di popolo propongo una misura integrativa. Il risparmio lordo annuo sarà del 5,5 per cento sulla spesa totale per la Camera e del 5,4 per cento sulla spesa totale per il Senato, che dovrebbero corrispondere a 53 milioni di euro sulla Ca

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega - trend negativo - giù anche Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega, trend negativo, giù anche Italia Viva Prosegue il trend negativo della Lega. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Tecnè per Quarta Repubblica e andati in onda durante la puntata del 7 ottobre, il Carroccio rispetto alla settimana precedente perde lo 0,6 calando al 30,8%. Gli altri partiti rimangono comunque distanti dieci punti. A Cominciare dal Partito Democratico, in ripresa dopo ...

Sondaggi elettorali Swg - crescono sia il PD che Italia Viva - in crollo il M5S : Sondaggi elettorali Swg, crescono sia il PD che Italia Viva, in crollo il M5S Italia Viva di Renzi cresce e si rafforza secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg. Eppure, e qui sta la sorpresa, non lo fa a spese del PD, che pure aumenta i suoi consensi. A perdere, e neanche poco, è il Movimento 5 Stelle. Sono voti pentastellati che si spostano verso l’odiatissimo Renzi? Molto improbabile. La spiegazione più attendibile è che il ...

Alitalia - De Micheli : «Non ho letto la lettera di Atlantia come un ricatto» : La ministra delle Infrastrutture sottolinea che si stanno sbloccando alcune opere, a partire dal passante di Bologna. E la Gronda si farà

Sondaggi - la manovra del Conte bis piace agli italiani : giudizio positivo anche da elettori Lega : La legge di Bilancio che il governo sta mettendo a punto in questi giorni piace agli italiani: un Sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l'alto gradimento sia della manovra nel suo complesso che di alcune singole misure che contiene. Parere positivo, soprattutto su alcuni punti, espresso anche dagli elettori delle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - Lega continua a perdere voti ma resta in testa : male anche Pd e M5s : La supermedia di YouTrend per Agi evidenzia le tendenze degli ultimi Sondaggi elettorali: con la nascita di Italia Viva tutti i partiti - fatta eccezione per Fratelli d'Italia - sono in calo. La Lega rimane saldamente in testa, mentre Pd e Movimento 5 Stelle inseguono a distanza, pur perdendo consensi.continua a leggere

Lusso e charme raccolti in 63 metri - riflettori accesi sul Benetti M/Y ‘Metis’ : uno yacht che esalta il Made in Italy : M/Y ‘Metis’ è uno yacht custom di 63 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, il cui layout si sviluppa su 5 ponti La palestra personalizzata sul Fly Deck, la piattaforma touch-and-go per l’elicottero e l’appartamento armatoriale di oltre 160 mq con due letti matrimoniali ed una terrazza esterna fanno di “Metis” un Benetti davvero unico nel suo genere. L’architettura degli interni si sviluppa su un disegno ...

Che mese sarà - secondo le stelle? Il cielo di ottobre (letto da Simon and the Stars) : Che mese sarà, secondo le stelle? L’astrologo Simon and the starssul suo sito racconta il cielo d’ottobre, particolarmente incisivo per i mesi d’aria, con il Sole in Bilancia. Sarà mese di intraprendenze, carica e decisioni. Il cielo di ottobre porterà delle sfide per i segni d’acqua, per i Leone è tempo di parlare chiaro.Per saperne di più, date un’occhiata al sito di Simon ...

Pronta la scheda elettorale per le elezioni in Umbria - M5S e Pd vicini coi loro simboli : Dopo le canoniche operazioni di sorteggio dei candidati Presidente e delle liste che li appoggiano, la scheda elettorale per le elezioni del 27 ottobre nella Regione Umbria è Pronta. In rete sono già disponibili i fac simile e la loro pubblicazione ha generato già numerose polemiche. Come si sa, per la prima volta ad una tornata elettorale Pd e M5S sono dalla stessa parte. L'operazione fatta per il governo Conte bis, cioè l'alleanza tra Partito ...

“È Renzi che è d'accordo con noi. Vada a rileggere il nostro programma elettorale” - dice Castelli : “Il dibattito innescato sull'Iva dimostra che il problema esiste. Non è ragionevole che sulle patatine fritte ci sia l'imposta al quattro per cento. O che sia al dieci quella sui prodotti da collezione”. In un'intervista a La Stampa la numero due dei Cinquestelle di via XX Settembre al Mef risponde che la strada di aumenti differenziati dell'Iva sui prodotti non prevede “tabù”. Anzi, “tabù non ce ne devono essere, su nulla”. Quindi per la ...

Vicky Pattison ha un messaggio sull’amore per il proprio corpo che andrebbe letto ogni giorno : Parole molto sagge The post Vicky Pattison ha un messaggio sull’amore per il proprio corpo che andrebbe letto ogni giorno appeared first on News Mtv Italia.