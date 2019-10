Concorsi ottobre 2019 | bandi pubblici in arrivo e numero posti

Concorsi Ministero dell'Interno e della Difesa-Aeronautica Militare : cv a ottobre-novembre : Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'inserimento di varie unità di personale professionale in qualità di esperto e tenente, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero dell'Interno ha proclamato un avviso pubblico per l'assegnazione con contratto a prestazione d'opera tramite procedimento di selezione ...

Concorsi capi d'arte - addetti agenzia e amministrativi : 130 posti a ottobre-novembre : Il Ministero della Giustizia, l'ABC Acqua Bene-Azienda Speciale di Napoli e il Comune di Torino hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico per il conferimento di numerose unità di personale in funzione di capo d'arte, addetto agenzia e istruttore amministrativo, da assegnare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bando di concorso Il provveditorato di Cagliari (Sardegna) ha istituito un avviso di selezione, per titoli e ...

Concorsi per laureati in legge ed economia con scadenza ad ottobre : profili vari : In questo mese di ottobre in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati interessanti bandi finalizzati all'assunzione di laureati in legge ed economia. Le procedure d’accesso constano di una valutazione per titoli, esami e un colloquio finale con assunzione a tempo indeterminato e full-time. Iniziamo quindi con il menzionare i Concorsi a livello nazionale e poi quelli pubblicati dagli enti locali. ...Continua a leggere

Concorsi Ministero della Giustizia e Istituto Nazionale di Statistica : invio cv a ottobre : Il Ministero della Giustizia e l'Istituto Nazionale di Statistica hanno promulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di alcune unità di personale in qualità di centralinista telefonico e direttore, da assegnare presso le proprie strutture disposte sul territorio Nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero della Giustizia in data venerdì 4 ottobre 2019 ha inviato al servizio di collocamento obbligatorio di competenza di ...

Concorsi assistenti sociali e operatori socio sanitari Oss : inoltro cv a ottobre : La Gazzetta Ufficiale ha emanato per vari comuni d'Italia, Unione Montana, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza e Casa di Riposo nuovi bandi di concorso pubblico, per l'immissione di alcune unità di personale laureato in servizio sociale e con la qualifica di operatore socio sanitario, da inserire nei propri organismi disposti sul territorio italiano. Bandi di concorso a ottobre Il comune di Santa Maria a Vico in ...

Concorsi Automobile Club d'Italia : inoltro domande entro ottobre e gennaio : L'Automobile Club d'Italia ha indetto due bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di 14 unità di personale, di cui 8 risorse professionali da regolarizzare nell'area C, posizione retributiva C1 e 6 figure da inquadrare nell'area B, posizione economica B1, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a ottobre 2019 L'ACI ha proclamato un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 8 posti con ...

Concorsi biologi - ricercatori-biotecnologi e tecnologi : invio cv a ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha emesso per la Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Alma Mater Studiorum e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di profili professionali in funzione di biologo, ricercatore-biotecnologo e tecnologo, da dislocare nelle proprie strutture ubicate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre La ...

Concorsi Ministero dell'Economia - Poligrafico e Zecca dello Stato : cv a ottobre : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di vari posti di lavoro in qualità di dirigente, consulente e di addetto legale junior, da impiegare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a ottobre Il MEF ha pubblicato 6 procedure per la copertura di alcune cariche dirigenziali di livello non generale ...

Concorsi Ministero dell'Interno e Agenzia Industrie Difesa : candidature 24 e 28 ottobre : Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia Industrie Difesa hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di responsabile, funzionario, assistente amministrativo e assistente informatico, da disporre nelle proprie strutture collocate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero dell'Interno ha bandito una procedura di mobilità esterna volontaria, per l'assegnazione di un ...

Concorsi Ministero della Giustizia - INPS e ANAS : invio domande entro ottobre : Il Ministero della Giustizia, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ente Nazionale per le Strade hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio italiano. Bando di Concorso a ottobre Il Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia civile, Ufficio II – Reparto Notariato ha bandito un concorso, per ...

Concorsi università e comuni di Cagliari - Torino e Gabicce Mare : invio cv a ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 27-09-2019 ha emanato per diverse università e comuni italiani, numerosi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di ricercatore, professore, assistente sociale, istruttore direttivo, istruttore pedagogico-insegnante scuola materna, da posizionare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bandi di concorso a ottobre L'università ...

Concorsi aziende ospedaliere e socio sanitarie : candidature entro ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 27-09-2019 ha divulgato per alcune aziende ospedaliere, sanitarie locali e socio sanitarie, vari bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in funzione di psichiatra, biologo, avvocato e infermiere, da collocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di concorso a ottobre L'azienda ospedaliera nazionale ''SS. Antonio e Biagio e Cesare ...

Concorsi Ufficio Parlamentare di Bilancio : invio domande entro ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 27-09-2019 ha reso noto che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha proclamato due bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di vari posti in funzione di esperto ed esperto senior, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato e da inserire nel proprio organismo. Bandi di concorso a ottobre L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha bandito due procedure comparative pubbliche ...

Concorsi Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministero della Salute : inoltro cv a ottobre : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute hanno promulgato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di tecnologo, ricercatore e medico, da assegnare presso i propri organismi collocati sul territorio Nazionale. Bandi di Concorso a ottobre L'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato Stima-CNR di Milano (Lombardia) ha ...