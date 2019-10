Twitch spiega perché la sparatoria di Halle è stata trasmessa in streaming sul suo sito

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Come probabilmente avrete già sentito, un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi di una sinagoga in Germania addurante il giorno dello Yom Kippur, una delle ricorrenze sacre del calendario ebraico. Nell'attentato, il ventisettenne Stephan Balliet ha ucciso due persone e ne ha ferite altre due. Il tutto è stato trasmesso insu, dove il folle si riferiva a se stesso con il nome di "Anon". Ora, la piattaforma livestream ha pubblicato una dichiarazione in cuicome una violazione così grave sia apparsa sul suo.Su Twitter,ha delineato ciò che è accaduto dal suo punto di vista, affermando che mentre la piattaforma ha una "politica di tolleranza zero contro la condotta che incita all'odio", loè durato comunque 35 minuti, è stato visto da cinque persone in diretta, ed è passato intorno a 2.200 visualizzazioni negli altri 30 minuti dopo la ...

TwitchSIE : RT @Eurogamer_it: #Twitch spiega perché l'attentato di Halle è stato trasmesso in streaming sulla piattaforma. - Eurogamer_it : #Twitch spiega perché l'attentato di Halle è stato trasmesso in streaming sulla piattaforma. -