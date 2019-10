Telegiornale RDN del 10 10 19

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) ROMA, INIZIATI I CANTIERI PER RIQUALIFICAZIONE TORRI FINANZE EUR Le Torri di Ligini tornano a vivere. Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso immobiliare, hanno annunciato l’avvio dell’intervento di riqualificazione delle Torri dell’Eur, dove sorgeranno nuovi edifici direzionali. Un progetto di sviluppo che contribuira’ al recupero dello skyline urbano. “Finalmente ricuciamo una ferita di Roma- ha detto la sindaca, Virginia Raggi- Oggi diamo il via ai cantieri che cancelleranno uno dei simboli di degrado urbanistico della nostra citta’”. INSULTI RAZZISTI A JUAN JESUS: DENUNCIA E DASPO PER UN 36ENNE Aveva rivolto gravi insulti razzisti al calciatore della Roma, Juan Jesus, tramite Instagram. La Digos di Roma, al termine di un’indagine, lo ha individuato e denunciato per stalking e minacce aggravate da odio ...

