Spazio | le molecole d’acqua possono rigenerarsi sugli asteroidi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sono tra gli oggetti celesti che più affascinano l’uomo, testimoni silenti del nostro passato più remoto: glisono protagonisti di un nuovo ed interessante studio pubblicato su Nature Astronomy. La ricerca, condotta da un team dell’Università di Curtin e finanziata dalla Nasa, ha mostrato come. Una svolta importante – spiega Global Science – che potrebbe essere applicata ad altri corpi nel Sistema Solare. Attraverso l’analisi del meteorite Murchison, caduto a Victoria, in Australia, 50 anni fa, il team ha simulato le condizioni meteorologiche e termiche presenti sulla superficie degli. Venti solari e impatti di piccoli corpi sono stati riprodotti in laboratorio attraverso elettroni energizzati e uno strumento laser, monitorando al contempo i livelli di molecolein superficie. Gli impatti ...