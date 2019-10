Ragusa | un' ora di pioggia violentissima blocca la città

Ragusa commemora Maria Zarba - uccisa un anno fa : Ragusa commemora Maria Zarba. Una iniziativa di #Adessobasta domani ad un anno esatto dall'uccisione della donna

Atletica - Irene SiRagusa : “Il prossimo anno avremo un impegno ancora più grande” : L’Italia ha chiuso al settimo posto la finale della staffetta 4×100 femminile ai Mondiali di Atletica leggera in corso a Doha, in Qatar: le azzurre sono scese ancora sotto i 43″, chiudendo in 42″98. Le quattro italiane si sono fermate ai microfoni della RAI al termine della prova iridata. Johanelis Herrera Abreu: “Primo cambio lungo, ma ci abbiamo provato, un po’ ci siamo spaventate, ma ce l’abbiamo ...

Sit-in a Ragusa dei lavoratori della Coop San Giorgio : Protestano i lavoratori della Cooperativa Ragusana S. Giorgio. Stamattina gli iscritti a FILT-CGIL e CUB Trasporti hanno fatto un Sit-in in piazza

Aumento Iva per ristoranti - Fipe Ragusa dice no : Anche Fipe Ragusa dice no all’Aumento dell’Iva agevolata per i ristoranti. La Fipe provinciale si unisce al coro di protesta

Ragusa Pd - maggioranza boccia sostegno studenti universitari : Ragusa Pd: maggioranza boccia odg sostegno studenti universitari. Il capogruppo Mario Chiavola “decisione incomprensibile”

Autunno ad Ibla - estemporanea di pittura a Ragusa : Da poggi 22 settembre a Ragusa Autunno ad Ibla, estemporanea di pittura promossa dal Lions Club Ragusa Host

Maltempo - 2° pomeriggio consecutivo di violenti temporali in Sicilia : crolli - danni e disagi a Ragusa : Il Maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del Maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra ...

Temporale a Ragusa - città in tilt : strade allagate in pochi minuti FOTO : basta un Temporale di pochi minuti a Ragusa va in tilt. strade allagate e città in ginocchio. Il consigliere Mario D'Asta: appello ad Amministrazione

Forti temporali attesi in Sicilia : allerta meteo anche a Ragusa : Forti temporali nelle prossime ore in Sicilia. L'isola sarà interessata da una circolazione ciclonica. allerta nelle province di CL, EN, CT, RG e SR

Ragusa - il commissario Piazza chiede impegno ai lavoratori : Il commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa chiede impegno straordinario ai dipendenti del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture

Sicilia : ecco l'aria fresca - forti temporali nel Ragusano. Nubifragio su Chiaromonte : La perturbazione che ieri ha raggiunto il centro-sud, si sta dirigendo nel basso Ionio e continua a portare maltempo sui versanti ionici del Meridione, in particolare tra Calabria e Sicilia. forti...

Maltempo a Ragusa - forte temporale a Modica : Il Maltempo annunciato dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia è arrivato anche in provincia di Ragusa. forte temporale su Modica

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : forti temporali da Palermo a Ragusa : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali da Palermo a Ragusa. Protezione Civile: temporali previsti per tutta la giornata

Sicilia : forti temporali dopo tanta siccita' - disagi tra Ragusa ed Enna : dopo un lungo periodo siccitoso la pioggia è tornata a bagnare, seppur a macchia di leopardo, le aree interne della Sicilia. È bastato l'ingresso di infiltrazioni fresche da nord, all'interno della...