Problemi stanotte alla rete Tim | utenti senza connessione

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 10 ottobre 2019)nella notteTim, con disservizi siaInternet che alle linee telefoniche fisse e mobili. I malfunzionamenti, come mostra il sito Downdetector che raccoglie le segnalazioni degli, hanno cominciato a verificarsi tra l’una e le due di notte circa, fino alle prime ore del mattino. Dove si sono verificati iDowndetector segnala che isi sono avuti soprattutto a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Padova, Brescia, Genoa, e Verona. Sono migliaia le segnalazioni registrate dal sito, mentre su Twitter in poco tempo l’hashtag #TIMdown è finito nei trending topic.

