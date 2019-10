Licata | rapina il bar con un complice | arrestato 33enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sofia Dinolfo L'uomo ha minacciato il personale del bar e ha sparato sulla slot machine nel tentativo di estrarre i soldi Hato in un bar a mano armata ed è statodalla polizia. Il fatto è successo domenica sera a, in provincia di Agrigento. Autore dell’illecito un pluripregiudicato del luogo, Angelo Antona, 33 anni, con unancora da individuare. Nella tarda serata di domenica, i ladri sono entrati in un bar con il volto scoperto e, dopo aver prelevato l’hard disk del sistema di videosorveglianza, hanno abbassato la saracinesca e vi si sono chiusi dentro. Dietro minaccia al personale i due si sono fatti consegnare l’incasso della serata, circa 400 euro e una macchina scambia monete. Non contenti hanno cercato di sottrarre il contenuto di una slot machine a colpi d’arma da fuoco ma, non riuscendo nell’intento sono scappati. I titolari del bar ...

TfnWeb : Rapina con sparatoria in un bar del centro a Licata: arrestato - ScrivoLibero : #Licata, #rapina in una bar del centro: #arrestato un giovane 33enne - - GrandangoloAg : Licata, rapina con sparatoria in un bar del centro: preso Angelo Antona (ft) -