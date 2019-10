Google Assistant sulle Google Pixel Buds con il nuovo update? Non proprio

L’irrigatore intelligente Orbit Bhyve ora integra correttamente Google Assistant : In primavera Google Assistant ha appreso una nuova capacità di controllare in modo nativo alcuni prodotti smart come irrigatori e rilevatori di perdite dai tubi e con la recente versione 2.14.50.9 dell'app Google Home, l'assistente sembra aver aggiunto il supporto per l'irrigatore intelligente Orbit Bhyve. L'articolo L’irrigatore intelligente Orbit Bhyve ora integra correttamente Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant aggiunge la voce di un’altra celebrità - ma solo negli USA : A partire da oggi gli utenti americani possono cambiare la voce di Assistente Google scegliendo quella di Issa Rae L'articolo Google Assistant aggiunge la voce di un’altra celebrità, ma solo negli USA proviene da TuttoAndroid.

Da oggi Amazon Alexa e Google Assistant vi leggono le notizie del Corriere dello Sport-Stadio : Da oggi i lettori del Corriere dello Sport-Stadio potranno chiedere a Google Assistant e Amazon Alexa di leggere loro le notizie principali del giorno. L'articolo Da oggi Amazon Alexa e Google Assistant vi leggono le notizie del Corriere dello Sport-Stadio proviene da TuttoAndroid.

Potete spostare la musica in casa grazie alla nuova funzione di Google Assistant adesso : Sono ormai passati sei anni dalla presentazione del primo dispositivo Chromecast, che permetteva la trasmissione di musica e video sulla TV e sugli impianti stereo di casa. In seguito sono arrivati i primi dispositivi Google Home seguiti in tempi più recenti dai display intelligenti della famiglia Nest Hub. Google ha annunciato oggi una nuova funzione […] L'articolo Potete spostare la musica in casa grazie alla nuova funzione di Google ...

Netflix lancia “The 3% Challenge” - che si gioca con la voce tramite Alexa e Google Assistant : Netflix dà il benvenuto ad un nuovo gioco, si chiama "The 3% Challenge" ed è basato sul controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant. L'articolo Netflix lancia “The 3% Challenge”, che si gioca con la voce tramite Alexa e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Evleaks ci dà le prime info sui prezzi dei Google Pixel 4 - che avranno un Google Assistant più efficace : Sembra inarrestabile il flusso di anticipazioni che riguarda i Google Pixel 4, sempre più vicini al lancio e sempre più chiacchierati L'articolo Evleaks ci dà le prime info sui prezzi dei Google Pixel 4, che avranno un Google Assistant più efficace proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant riceve una nuova scheda “Esplora” per scoprire tutte le azioni : La scorsa settimana Google ha riprogettato la scheda per esplorare le azioni di Google Assistant che ora è presente nel feed degli aggiornamenti sotto l'intestazione "Tieni traccia di tutto" insieme a viaggi, ordini recenti di Gmail ed elenchi azionari ed è intitolata "Altre cose che puoi fare con Google Assistant". L'articolo Google Assistant riceve una nuova scheda “Esplora” per scoprire tutte le azioni proviene da TuttoAndroid.

Ecco i video demo di Google Assistant - Motion Sense e pagamento con Face Unlock su Google Pixel 4 : Con i Google Pixel 4 arriveranno novità anche relative a Google Assistant ed alle gesture Motion Sense e grazie allo staff di XDA Developers abbiamo la possibilità di saperne un po’ di più. Google Pixel 4 potrà contare su una nuova versione di Google Assistant più veloce di quella disponibile ad oggi (ciò avviene grazie alla riduzione dei modelli di rete neurale di riconoscimento vocale e comprensione del linguaggio da 100 GB a meno di 0,5 ...

La modalità alla guida di Google Assistant potrebbe attivarsi con un tag NFC : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato di essere al lavoro su una modalità alla guida per Google Assistant, ossia una soluzione studiata per ridurre al minimo l’interazione touch. Tale feature era attesa per l’estate ma, a quanto pare, Google non è riuscita a rispettare le previsioni. Tuttavia, nelle scorse ore sono emerse alcune informazioni su come potrebbe funzionare: stando a quanto scoperto ...

Google lancia delle scorciatoie per Google Assistant chiamate Action Blocks : Google ha sperimentato un modo per creare una sinergia tra Android e Google Assistant per ridurre la complessità di alcuni compiti con l’obbiettivo di migliorare l’accessibilità per 630 milioni di persone nel mondo che vivono con qualche forma di disabilità cognitiva. In occasione del Google I/O 2019, il gigante di Mountain View ha preso spunto da un dispositivo chiamato DIVA che rende le persone con disabilità più autonome, ...

Suono caldo e avvolgente e Google Assistant? Si può con le nuove Marshall Major III Voice : Da qualche anno a questa parte, importanti brand del settore audio stanno iniziando a prestare particolare attenzione agli assistenti digitali. Al di fuori di Google e Amazon, le aziende che ad oggi hanno il maggior numero di soluzioni audio munite di supporto agli assistenti digitali, troviamo una piccola costellazione di aziende più o meno grandi che stanno iniziando a tuffarsi in questo mare. Fra queste è presente Marshall, iconica azienda ...

Google Assistant e i Chromebook vanno a razzo con le novità di Chrome OS 77 : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato che avrebbe ampliato le funzionalità offerte da Duplex, il sistema automatizzato basato su Google Assistant, che si sarebbe così arricchito della possibilità di aiutare gli utenti ad effettuare ordini sul Web. Ebbene, nelle scorse ore il team di Google ha reso noto che Duplex sta iniziando a supportare i siti di prenotazione dei biglietti per i cinema attraverso Google ...

Un bug provoca il crash di Google Assistant su diversi device : Negli ultimi giorni diversi utenti Android stanno lamentando un bug relativo a Google Assistant. Scopriamo insieme tutti i dettagli e una soluzione temporanea L'articolo Un bug provoca il crash di Google Assistant su diversi device proviene da TuttoAndroid.

Crash insistiti affliggono Google Assistant : il rimedio temporaneo : Potreste aver sperimentato problemi di Crash con Google Assistant di tanto in tanto: non siete i soli, capita anche a tanti altri utenti, a prescindere dallo smartphone utilizzato. Il colosso di Mountain View ne è a conoscenza, ma evidentemente non è ancora riuscito ad individuarne la causa e quindi a porvi il giusto rimedio. Sul forum di supporto ufficiale di Big G si leggono segnalazioni di ogni genere a riguardo, relativi a Crash fatti ...