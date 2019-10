Formula 1 | Todt attacca | “indegno ciò che è stato fatto a Schumacher in Francia | va

Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il presidente della FIA ha parlato del suo rapporto con Michael, chiedendo ai media di rispettarne la privacy E’ uno dei pochi che ha la possibilità di andare a trovare Michael, impegnato ormai da sei anni in una cruenta battaglia per la propria vita. Jeannon perde occasione per stare vicino ad uno dei suoi più cari amici, rispettandone al tempo stesso la privacy come chiesto dalla famiglia del Kaiser. LaPresse/Photo4 Interviai microfoni de ‘La Repubblica’, il presidente della Fia non si è sbilanciato: “non c’è nessuna notizia, salvo ilche Michael sta lottando per migliorare ogni giorno la situazione. Dobbiamo accompagnarlo in questa lotta, supportare sua moglie Corinna che è una signora fantastica e che si occupa di lui e dei figli. Dobbiamo aiutarli, rispettando al massimo i loro desideri. Ho letto cose ...

