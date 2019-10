A Torino con I3P torna la Nasa Space Apps Challenge | l’hackathon dedicato allo spazio

Torino - nuovo partner : il club granata in continua crescita : King Sport & Style, azienda italiana leader nel retail del settore abbigliamento casual e sportivo, fa il suo ingresso ufficiale nel mondo granata degli eSports con la volontà di sostenere e interagire con uno dei settori in maggiore crescita sotto tutti i punti di vista (partecipanti, audience, ricavi) in tutto il mondo. King Sport & Style sarà il main sponsor della competizione Torino FC eSports Cup, la prima competizione ...

Previsioni Meteo Piemonte e Torino : sereno con temperature sui 20°C : A Torino domani, giovedi’ 10 ottobre, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sara’ di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attestera’ a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: bella giornata soleggiata sul ...

Calciomercato Torino - Cairo lavora in… uscita : in 4 con la valigia in mano : Calciomercato Torino – Avvio di stagione fino al momento altalenante in casa Torino, qualche passaggio a vuoto non ha permesso alla squadra di Walter Mazzarri di godere di una posizione in classifica ben più importante. Nell’ultimo match è arrivato un ottimo pareggio davanti al pubblico amico contro il Napoli, adesso la pausa per le Nazionali può servire a ricaricare le batterie in vista della prossima giornata, sfida in ...

Arancia Meccanica a Torino : ladri saccheggiavano case e ville con bastoni e coltelli : Armati i spranghe, coltelli e bastoni i ladri saccheggiavano ville e case isolate terrorizzando gli inquilini inermi, il più delle volte mentre dormivano. I carabinieri di Torino hanno sgominato la banda, arrestando una decina di persone per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi.Continua a leggere

‘Ndrangheta - 16 arresti a Torino per estorsione e usura : sequestrati soldi contanti - orologi e moto. Le intercettazioni : Sono sedici le persone arrestate questa mattina dalla polizia, nel corso di due operazioni coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino e riferite a due distinte organizzazioni criminali dedite ad attività di usura, estorsione e riciclaggio. A scopo preventivo sono stati sequestrati, tra l’altro, soldi contanti, orologi, moto. L’indagine è scattata nel 2014, dopo l’acquisizione di alcune cambiali legate a ...

Platinette : “Ho avuto una storia con un giornalista di Torino - un pezzo grosso della Stampa che firmava con tanto di foto” : “Ho avuto una storia con un giornalista di Torino, un pezzo grosso della Stampa che firmava con tanto di foto. Ha sposato una mia amica, anche lei cicciona”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale Diva e Donna è Mauro Coruzzi in arte Platinette, che si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua vita privata. “Non ho una storia da anni – ha confessato -. Non amo la vita in comune. Le nozze dello stesso sesso mi fanno ...

Un Napoli spento pareggia 0-0 contro il Torino - la vetta si allontana : Il Napoli doveva vincere a Torino per non perdere contatto con la vetta della classifica, ma non ce l'ha fatta: la partita giocatasi nel tardo pomeriggio fra granata e azzurri si è chiusa sullo 0-0. Il Napoli vede di fatto allontanarsi la vetta della Serie A ed ora ha terminato il bonus delle incertezze: da adesso se vuole pensare di vincere il campionato deve iniziare a vincere anche giocando male. Il pareggio di Torino conferma le difficoltà ...

Torino-Napoli - momenti di tensione durante il match : tifoserie quasi a contatto : Qualche momento di tensione, per fortuna senza conseguenze, poco dopo il fischio d’inizio di Torino-Napoli. Una cinquantina di sostenitori napoletani, infatti, ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Il gruppo di tifosi del Napoli ha iniziato a urlare “ultrà, ultrà” e ha lanciato ...

Napoli - pareggio a reti bianche contro il Torino : talento a intermittenza - questi sono i punti persi che pesano a fine stagione : Il Napoli pareggia 0-0 in casa del Torino: partenopei che si accendono ad intermittenza, ma non trovano il gol. Come l’anno scorso, questi punti persi rischiano di pesare nella corsa scudetto In attesa del big match Inter-Juventus, partita che chiuderà la 7ª Giornata di Serie A, il Napoli ha l’occasione ghiotta di accoricare le distanze dal duo di testa. Occasione che i partenopei non riescono a sfruttare al meglio. Reduci dal ...

Si masturba sul moTorino - il racconto choc di una studentessa : "Mi fissava - l'ho filmato" : La ragazza, universitaria, con il suo cellulare ha filmato parzialmente la scena, poi ha consegnato le immagini ai...

Torino - pm accusato di abuso d’ufficio : “Vacanze gratis in un hotel di lusso sul lago su richiesta di un finanziere condannato” : “Come si chiama quando tu vai a gratis in un hotel con dodici persone per quattro notti a Pasqua del 2016? Come si chiama quel reato lì?”. Se lo chiedeva al telefono un avvocato, impegnato nella gestione di quell’albergo in riva al lago d’Orta, commentando la notizia dell’inchiesta sull’ex sostituto procuratore di Torino, Andrea Padalino, accusato di abuso d’ufficio dai pm di Milano. A loro la procura torinese ha inviato alcuni atti ...

A Torino col 4-3-3 ma non è una conversione al 4-3-3 : Il 4-3-3. Sarà l’argomento del giorno, ovviamente dopo il risultato. L’argomento che terrà banco per questo Torino-Napoli. Oggi Carlo Ancelotti schiererà il suo Napoli seguendo i dettami del 4-3-3. Soprattutto, terrà larghi e alti i due esterni. Come accadde lo scorso anno contro la squadra di Mazzarri. Con Verdi largo a sinistra. Da un suo ampio triangolo con Mertens spostato a sinistra nacque il gol dell’ex bolognese che oggi ...

Insigne - caso rientrato e pronto a partire titolare contro il Torino : Il caso Insigne è rientrato e Ancelotti è pronto a rilanciarlo dal primo minuto Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino che riporta come il capitano azzurro sia apparso sorridente nella rifinitura di ieri e nel corso del viaggio in aereo verso Torino. La squadra ieri ha raggiunto il Piemonte, carica per la partita contro l’ex Walter Mazzarri e soprattutto il Torino, un avversario ostico che Insigne vorrà battere a tutti i ...

CorSport : a Torino con il 4-3-3. Ancelotti dà al Napoli la coperta di Linus : A Torino Ancelotti riparte dal tridente di Sarri: Callejon, Mertens e Insigne. Un trio che ha all’attivo un bottino di 273 gol, scrive il Corriere dello Sport. L’idea venne a Sarri nell’ottobre 2016. Contro l’Empoli schierò i tre tenori perché era andato via Higuain e Milik si era fatto male. Una soluzione di necessità che però funzionò alla perfezione. Oggi, contro la squadra di Mazzarri, la vecchia formula si ripeterà. Callejon e Insigne ai ...