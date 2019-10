“Stop” Live Non è la D’Urso | decisione definitiva di Mediaset Barbara messa all’angolo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Un colpo gobbo per. Un colpo che, sono molti a scommetterci, la regina dinon ha gradito. La voce non è ancora confermata ma la fonte da cui arriva sembra più che garantita: il sempre informatissimo Dagospia. Sembra che, prestissimo,– Non è lacambierà collocazione passando al lunedì. La collocazione al lunedì di– Non è lasarebbe possibile dopo la fine di Temptation Island Vip 2 che quest’anno tra l’altro è riuscito a fare degli ottimi ascolti anche contro Il Commissario Montalbano. Non si tratta inoltre degli unici cambiamenti annunciati in questo periodo: ricordiamo che il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto andare in onda a fine ottobre e che invece inizierà in un imprecisato inizio 2020 che potrebbe essere o il 7 gennaio oppure – notizie degli ultimi giorni – il 3 febbraio. Continua dopo la fotonon hanno ...

amusart : Pronti per il prossimo #concerto di @AccorDisaccordi? Next stop ?? #JazzClub #Torino Domenica 13 ottobre, 21:30 Spec… - JeanValentee : Non conoscere John Mayer dovrebbe essere ritenuto un reato. Pezzo meraviglioso in una versione live splendida. Il… - Danielo_85 : @Rrataiz @beard_model_ @beardedforever @beardoholic @Live_Bearded Seguro que ha iso Don't Stop!!!!!!! -