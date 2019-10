Sanremo 2020 | i membri della Commissione Artistica

Sanremo 2020 : ci sarà anche Giovanna - la moglie di Amadeus : Grande attesa per Sanremo 2020. L’evento musicale e televisivo dell’anno, per la sua settantesima edizione sarà diretto e condotto, come si sa, da Amadeus. Ancora poche sono le indiscrezioni trapelate su quello che potremo vedere sul palco del teatro Ariston a febbraio, ma quel che è certo è che, il nuovo direttore artistico porterà una ventata di novità, entusiasmo ed energia e, oggi si scopre, anche la sua personale portafortuna e migliore ...

Sanremo 2020 - finale dei Giovani rinviata : problemi per Amadeus : Sanremo Giovani 2020, la finale è stata rinviata: quando va in onda Amadeus Il Festival di Sanremo 2020 vede il ritorno delle Nuove Proposte, più comunemente conosciuti come Giovani. Quello che però non si sapeva fino ad oggi è che la finale di Sanremo Giovani è stata rinviata. L’appuntamento era previsto per martedì 17 dicembre. Il portale Blogo ha fatto sapere che la selezione è stata fatta slittare di due giorni. Il prime time di ...

Amadeus invita a Sanremo 2020 l'ignoto che canta nella lingua dei segni (VIDEO) : "Ti faccio l'invito ufficiale" così Amadeus sorprende l'ignoto nella puntata di Soliti Ignoti - Il ritorno andata in onda ieri 7 ottobre 2019 su Rai 1. Si chiama Mauro, 36enne di Nettuno (Roma) il suo talento? cantare con la lingua dei segni.Si parla proprio di LIS, il linguaggio che viene guidato dai gesti per la comunità delle persone non udenti. La concorrente riesce a indovinare il ruolo dell'ignoto e il conduttore del game show di Rai 1 gli ...

Amadeus a Sanremo 2020 - la moglie svela : “Sono preoccupata” : Giovanna Civitillo su Amadeus al Festival di Sanremo: “La mole di lavoro sarà mostruosa” Amadeus, lo scorso Agosto, ha avuto la proposta che un po’ tutti i conduttori vorrebbero: presentare e fare il direttore artistico di Sanremo 2020. Proposta prontamente accettata dal conduttore de I Soli Ignoti – Il ritorno che ha già iniziato a lavorare alla kermesse. Ma cosa penserà di tutta questa faccenda sua moglie Giovanna ...

Al Bano e Romina a Sanremo 2020 : “In gara con due nuove canzoni” : Al Bano Carrisi e Romina Power si preparano a sbarcare al Festival di Sanremo 2020. A svelarlo è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che ha confermato l’indiscrezione che circolava da qualche tempo. La coppia di Felicità avrebbe realizzato due nuovi brani e sarebbe pronta a salire sul palco dell’Ariston. Per ora non ci sarebbe ancora nulla di definitivo perché, se Al Bano ha affermato di sentirsi pronto per la sfida, ...

Al Bano Carrisi e Romina Power verso Sanremo 2020 : C'è il Festival in ballo... : Al Bano Carrisi dichiara di sentirsi molto amico di Amadeus, uno dei motivi per cui intenderebbe partecipare al Festival di Sanremo 2020. Da tempo circola la notizia che vedrebbe una delle coppie più amate dagli italiani in procinto di calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston, dove si terrà il Festival di Sanremo 2020. E, la voce in questione è stata avvalorata da alcune dichiarazioni, che il cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato a Di ...

Al Bano e Romina insieme a Sanremo 2020 : "Quel brivido per me è vita" : I rumors delle ultime settimane hanno finalmente trovato conferma dai diretti interessati: AlBano Carrisi e Romina Power torneranno in gara insieme al Festival di Sanremo. Lo ha rivelato il cantante al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 5 ottobre. "Per me e Romina c’è Sanremo in bal

Al Bano e Romina a Sanremo 2020? Lui svela : “Mi fido di Amadeus” : Sanremo 2020, Al Bano e Romina Power in gara nei Big? Lui conferma: “Abbiamo due canzoni” Da tempo si parla di una possibile quanto clamorosa partecipazione di Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. E a rompere il silenzio su questa possibilità che sarebbe sicuramente un grande colpo per Rai1 e per la kermesse, è stato proprio Al Bano Carrisi che, intervistato per l’ultimo numero del settimanale ...

Sanremo 2020 Amadeus : i cantanti e la clamorosa decisione della Rai : Festival di Sanremo 2020 di Amadeus: spuntano i nomi dei primi cantanti Big in gara all’Ariston E’ il sempre informato TvBlog a riprendere la notizia pubblicata dal settimanale Chi, ossia l’indiscrezione relativa ai nomi dei primi possibili cantanti in gara nella categoria Big al 70° Festival della canzone italiana, condotto da Amadeus. Sarebbero Bianca Atzei, Silvia Mezzanotte in coppia con Dionne Warwick, Elodie, Annalisa e ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - DopoFestival sarà L'Altro Festival (su RaiPlay)? : È il momento delle idee, delle valutazioni e delle ipotesi. Per il prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 ottobre, si sta lavorando ormai da qualche settimana. E si sta lavorando anche sul Dopo Festival. Il settimanale Chi oggi scrive che sarebbe al vaglio la sua cancellazione, il quotidiano Il secolo XIX aggiunge che potrebbe trovare spazio su RaiPlay con alla conduzione (forse) Alessandro Cattelan.Secondo ...

Big Sanremo 2020 - Amadeus fa una scelta clamorosa : “Deciderò…” : Sanremo 2020, Big in gara. Amadeus fa un annuncio sui cantanti: “Li sceglierò solo io” E’ Fanpage.it a parlarne: Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2020, ha annunciato che la scelta dei cantanti in gara nella categoria Big spetterà solo ed esclusivamente a lui. Dunque la commissione musicale che si occuperà invece dei Giovani di Sanremo 2020, non avrà alcun ruolo nella scelta degli artisti ‘veterani’ che ...

Sanremo 2020 - Cecchi Paone su Amadeus : “Potrebbe avere difficoltà” : Amadeus a Sanremo 2020, Alessandro Cecchi Paone: “Tanti pensano che potrebbe trovarsi in difficoltà” E’ Amadeus con il suo Festival di Sanremo 2020 il protagonista della rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone” del numero di NuovoTv di questa settimana. Per rispondere alla lettera di una lettrice della rivista, Elena di Matera, la quale ha chiesto se sul palco dell’Ariston ci sarà Fiorello, definendo ...