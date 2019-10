L' action strategico John Wick Hex è finalmente disponibile per PC e Mac

L'action strategico John Wick Hex ha una data di uscita per PC : Il publisher Good Shepherd Entertainment, in collaborazione con Lionsgate, ha rivelato che John Wick Hex verrà lanciato l'8 ottobre 2019, su PC Windows e Mac esclusivamente tramite Epic Games Store.Sviluppato da Bithell Games (Volume, Thomas Was Alone, Subsurface Circular), John Wick Hex è un gioco che unisce action e strategia catturando il divertimento e lo stile della serie di film con Keanu Reeves.Creato in stretta collaborazione con i team ...