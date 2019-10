Windows 10 May Update | disponibile la build 18362 418

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.388 : È da poco disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti con a bordo Windows 10 May 2019 Update: stiamo parlando della build 18362.388. NOTA: per gli Insider nel ramo di distribuzione Release Preview che utilizzano Windows 10 19H2 è disponibile la build 18363.388 che contiene gli stessi miglioramenti. Changelog Addresses an intermittent issue with the print spooler service that may cause print jobs to fail. Some apps may close or ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.387 [Agg. Pubblico] : [Aggiornamento] Il nuovo aggiornamento cumulativo è ora disponibile su Windows Update come aggiornamento facoltativo anche per gli utenti non partecipanti al programma Insider. Articolo originale (26/09/2019), È da questa mattina disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con a bordo Windows 10 May 2019 Update: stiamo parlando della build 18362.387. Annuncio Oggi abbiamo rilasciato la build 18362.387 per gli ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.357 : È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti con a bordo Windows 10 May 2019 Update: stiamo parlando della build 18362.357. Changelog Security Updates to Internet Explorer. Problemi noti Microsoft has received reports that audio in certain games is quieter or different than expected after installing this Update. At the request of some of our audio partners, we implemented a compatibility change that ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.356 : È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti con a bordo Windows 10 May 2019 Update: stiamo parlando della build 18362.356. Changelog Provides protections against a new subclass of speculative execution side-channel vulnerabilities, known as Microarchitectural Data Sampling, for 32-Bit (x86) versions of Windows (CVE-2019-11091, CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130). Use the registry settings as ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.329 [Agg. Pubblico] : [Aggiornamento] Da ieri sera, l’aggiornamento cumulativo è disponibile al download anche per gli utenti non partecipanti al programma Insider. Articolo originale (30/08/2019), È da poche ore disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.329. Changelog Addresses an issue that displays a black screen when you use Remote Desktop to connect to a machine ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.329 [Insider] : È da poche ore disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.329. Changelog We fixed an issue where on devices with LTE capability, some SIM cards from certain carriers would not work correctly. We fixed several issues resulting in bugchecks on some devices. Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB4512941 e per installarlo è sufficiente ...

