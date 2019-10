In Europa non sanno cos' è la mafia

Antonio Maria Rinaldi ad Agorà : "Questo governo ha il favore dell'Europa - mi chiedo perché non osa di più" : "Considerando che questo governo ha il favore dell'Europa, poteva osare di più anche in un momento di frenata dell'economia mondiale e con Paolo Gentiloni commissario, o come qui lo chiamano 'commissariato'", sottolinea Antonio Maria Rinaldi in collegamento da Bruxelles con Serena Bortone ad Agorà,

Non solo Soros : ecco chi finanzia i politici italiani in Europa : La sconosciuta società americana che regala 150 mila euro a due giovanissimi candidati del Pd. Il ras dei traghetti italiani che dona 125 mila euro a Giorgia Meloni e Giovanni Toti. I finanziatori del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. E quelli di uno dei volti più noti del Movimento 5 Stelle, l'ex iena Dino Giarrusso. Sono queste alcune delle sorprese principali dell'inchiesta realizzata da Fanpage.it sulla base di centinaia di pagine ...

L’Italia provinciale e mediocre “schifa” l’Europa League e non prova a vincerla : l’Europa League non interessa alL’Italia del calcio, scrive Roberto Perrone sul Foglio Sportivo. Né ai presidenti, né ai dirigenti, e nemmeno agli allenatori, ai giocatori e ai tifosi. Interessa poco anche ai giornalisti. Tutti pensano che rappresenti un declassamento. “Se il Milan avesse rinunciato alla Champions ci sarebbero stati dei tumulti di piazza, ha mollato l’Europa League e non se n’è accorto nessuno, passato in cavalleria”. Ma è un ...

Bellanova : "Parmesan e finta mozzarella in Europa? Non succederà mai" : La guerra dei dazi diventa sempre più aspra e mette gli uni contro gli altri i produttori di formaggio italiani e americani. Gli americani, in particolare, riuniti nella National Milk Producers Federation, si sono lamentati perché ritengono la l'Unione Europea metta in atto "pratiche commerciali sleali" per bloccare l'accesso dei loro prodotti al mercato europeo, mentre godono di un ampio accesso al loro, anche se questo aspetto sta per ...

Dazi - salvo il vino italiano - non il francese Trump usa le tariffe per dividere - La lista «Vogliono vendere Parmesan in Europa» : Sull’olio Roma viene «esentata», Madrid no: si tratta di un quadro a macchia di leopardo. Dietro la scelta lobby potenti e una strategia Usa più ampia

LIVE Lazio-Rennes calcio - Europa League in DIRETTA : Immobile e Caicedo titolari - sfida da non sbagliare all’Olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi prima dell’ingresso ufficiale in campo. 20.45 Un quarto d’ora esatto al calcio d’inizio, inizia a salire la tensione per questo match che mette in palio tre punti; nella seconda giornata del Gruppo E di Europa League. 20.40 Tutte e due le formazioni si schiereranno sul prato dello Stadio Olimpico con una difesa a 3. Vedremo quale ...

Paolo Gentiloni da commissario all’Europarlamento : fissiamo priorità in Patto Ue - non sia “un carciofo” : Il Patto Ue di stabilità e di crescita ha bisogno di una revisione, meglio se attraverso modifiche legislative (e non solo con operazioni interpretative), perché vanno individuate poche priorità chiare per quanto riguarda i settori in cui applicare la "flessibiltà", come per gli investimenti per l'ambiente e quelli per la coesione; altrimenti rischia di "diventare una sorta di 'carciofo' dal quale si tolgono elementi con esenzioni in troppi ...

La Chernobyl di Macron : nube tossica nel cuore dell'Europa - cosa non torna sui silenzi del governo francese : L'incendio del sito chimico Lubrizol a Rouen lascia ancora strascichi nella popolazione francese. Il rogo ha causato una fuoriuscita importante di materiali tossici che ha impestato l'aria, l'acqua e il suolo della città della Normandia e dei dintorni, rendendola di fatto invivibile (non a caso, gra

Milan - crisi di risultati ma non di spese : 5° posto in Europa nel saldo di mercato degli ultimi dieci anni : Il Milan è in piena crisi di gioco e risultati. I rossoneri non hanno assimilato le idee e i concetti di Marco Giampaolo e hanno ottenuto 4 sconfitte nelle prime 6 gare di campionato. Una crisi che, però, non si riflette nelle spese. Stando ai dati del Cies, l’osservatorio calcistico, il Milan è la quinta squadra europea per spese nei trasferimenti di calciatori dell’ultimo decennio, considerando il saldo cessioni-acquisti. saldo ...

Onda verde in Europa - non in ItaliaMa Conte si intesta la svolta green : L'Onda verde travolge l'Europa. Le proteste di Greta hanno acceso i riflettori su una tendenza politica che sembra inarrestabile. Ma non in Italia, dove Conte prova a rianimare la svolta green Segui su affaritaliani.it

"Il muro contro muro con l'Europa non funziona" - dice Misiani del Pd : In un'intervista al Corriere della Sera il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, del Pd, conferma che le clausole di salvaguardia dell'Iva verranno completamente azzerate perché “così è scritto nella NaDef”, ovvero la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e finanza messo a punto nelle ultime ore dal governo. Certo, nella compagine si è litigato parecchio, ammette il viceministro di via XX Settembre, ma “se facciamo il ...

Sigaretta elettronica - l’esperto : “L’Europa non è immune dai rischi di salute delle e-cig illegali” : Dopo i diversi casi di morte per aver svapato avvenuti negli Stati Uniti, cresce l’allarme anche in Europa. La causa è da attribuirsi non alla Sigaretta elettronica in sé, bensì alle e-cig illegali le quali contengono miscele di sostanze non in linea con gli standard stabiliti per la tutela della salute e in particolare alte concentrazioni di tetraidrocannabinoli (Thc). L’Europa potrebbe così ritrovarsi vittima di ...