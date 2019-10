Dazi : timore rialzi spinge export formaggi italiani in Usa - +80% ad agosto : Verona, 8 ott. (AdnKronos) - Se dal prossimo 18 ottobre entreranno effettivamente in vigore i Dazi imposti dagli Stati Uniti nei confronti dell’Unione europea, con particolare riferimento ai formaggi made in Italy (esclusa la Mozzarella di Bufala Campana Dop, che non compare nelle liste), è comunque

Dazi : timore rialzi spinge export formaggi italiani in Usa - +80% ad agosto (2) : (AdnKronos) – Estendendo l’analisi al periodo gennaio-agosto 2019, le importazioni di formaggi da parte degli Stati Uniti sono cresciute del 2,7% in quantità e del 4% in valore (su base tendenziale), grazie a un prezzo unitario medio che è salito dell’1,3%, portandosi a 7,37 dollari al chilogrammo.Nei primi otto mesi dell’anno l’export italiano di formaggi è cresciuto del 25,1% rispetto allo stesso periodo del ...