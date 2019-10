Astrofisica : un nuovo metodo per trovare il ferro nell’Atmosfera degli esopianeti : I ricercatori del progetto GAPS (Global Architecture of Planetary Systems) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, utilizzando dati ottenuti con lo spettrografo HARPS-N al Telescopio Nazionale Galileo sull’isola di La Palma (Canarie), hanno scoperto un nuovo effetto che l’atmosfera di un esopianeta molto caldo può indurre sulla misura della velocità radiale della stella madre durante il transito planetario. Tale effetto, individuato ...

Scoperta una superterra con vapore d’acqua in Atmosfera : Scoperta una superterra con vapore d’acqua in atmosfera – Si chiama K2-18 b, ed orbita attorno a una nana rossa (K2-18) a 111 anni luce dalla Terra, ed è la prima super-Terra in zona abitabile di cui sia stata osservata l’atmosfera. Ma K2-18 b ha qualche cosa in più, come viene spiegato nello studio appena pubblicato su Nature Astronomy, nella sua atmosfera c’è vapore acqueo. Lo dicono i dati spettroscopici ottenuti con la Wide Field ...

Per la prima volta è stata scoperta la presenza di vapore acqueo nell’Atmosfera di un esopianeta con una temperatura simile a quella della Terra : Questa settimana due diversi gruppi di ricercatori hanno annunciato di avere rilevato per la prima volta la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta con temperature che potrebbero essere simili a quella della Terra. Gli studi sono stati condotti

MotoGp – Aria tesa in casa Ducati in vista di Misano - Dall’Igna svela : “l’Atmosfera è quella di chi vuole vincere ma non ci riesce” : Dall’Igna ed il Gp di San Marino: le parole del direttore generale Ducati alla vigilia del Gp di San Marino E’ tutto pronto a Misano per l’attesissimo appuntamento di MotoGp. Dopo due settimane di pausa i piloti sono pronti a tornare in pista per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Un appuntamento importantissimo per i piloti e team italiani, che correranno davanti al loro pubblico. Così come Valentino Rossi, ...

Astronomia : rilevato potassio nell’Atmosfera di 2 esopianeti distanti simili a Giove : C’è aria di potassio su due mondi distanti simili a Giove. Un team di astronomi guidato dall’Istituto Leibniz di Astrofisica di Potsdam ha rilevato questo elemento chimico nell’atmosfera dei due esopianeti HD189733b e HD209458b, grazie alla spettroscopia ad alta risoluzione. Fin dalle prime previsioni teoriche di 20 anni – spiega Global Science – fa gli scienziati si aspettavano di trovare potassio e sodio attorno ai ...

L’app Do a Shot crea un’Atmosfera inebriante bevendo in compagnia : Do a Shot è un'app per l'intrattenimento che ha lo scopo di creare un'atmosfera inebriante in compagnia e divertirsi bevendo. Nella modalità di gioco classica, ogni volta che si toccherà il display dello smartphone compariranno dei messaggi che porteranno quasi inevitabilmente uno, qualcuno o tutti i partecipanti a farsi uno Shot. L'articolo L’app Do a Shot crea un’atmosfera inebriante bevendo in compagnia proviene da TuttoAndroid.

Genoa - Schone si presenta : “Domenica ci sarà un’Atmosfera super” : Anche se è arrivato da diverse settimane, scendendo già in campo con i rossoblu (anche un gol in Coppa Italia), il nuovo acquisto del Genoa Lasse Schone è stato presentato quest’oggi a stampa e tifosi. “Tutti mi hanno parlato dei tifosi del Genoa. Domenica ci sarà un’atmosfera super! Io e la famiglia abbiamo ricevuto una grande accoglienza. La squadra è fantastica, bravi giocatori, bravi ragazzi. Le impressioni sono positive. ...

Sono stati rilevati quattro isotopi radioattivi nell’Atmosfera dopo l’incidente nucleare dell’8 agosto in Russia : L’agenzia meteorologica statale russa ha detto di aver rilevato la presenza di quattro isotopi radioattivi nei campioni d’aria prelevati a Severodvinsk, in Russia, città che si trova a circa 50 chilometri dalla base militare di Nenoksa, dove lo scorso 8 agosto è

Incendi Amazzonia - immesse enormi quantità di monossido di carbonio in Atmosfera : le immagini NASA : Tra le conseguenze dei devastanti Incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica c'è anche l'immissione in atmosfera di enormi quantità di monossido di carbonio (CO), un gas velenoso che può avere effetti significativi sull'inquinamento atmosferico (dunque sulla qualità dell'aria) e sui cambiamenti climatici. A mettere in evidenza questo ulteriore pericolo proveniente dai roghi del “polmone verde” della Terra è stata la NASA, grazie alle ...

Scoperto pianeta roccioso grande come la Terra ma senza Atmosfera : Una ricerca pubblicata su Nature dal gruppo di planetologi coordinato da Laura Kreidberg, dell’Università di Harvard e del centro Smithsonian per l’astrofisica di Cambridge, ha dimostrato che il pianeta LHS 3844b, a circa 49 anni luce dal Sistema Solare, ha una struttura simile a quella della Terra ma è completamente privo di atmosfera. I ricercatori hanno studiato il pianeta LHS 3844b studiando le osservazioni condotte dal ...

Emily Ratajkowski e quella dolce Atmosfera di famiglia : Emily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, tenerezza a New YorkEmily Ratajkowski, ...