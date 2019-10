Tromba d’aria in Calabria | danni a Pizzo | strade allagate | scoperchiati tetti di Comune e

Freddo e maltempo al Nord : violento nubifragio a Udine - Tromba d’aria a Jesolo [FOTO e VIDEO] : La domenica tipicamente autunnale di oggi prosegue con una serata di forte maltempo al Nord. Un violento nubifragio ha colpito Udine dove sono caduti oltre 70mm di pioggia e la temperatura è crollata a +13°C, dopo una massima di appena +18°C. Forte maltempo in tutto il Nord/Est (spiccano gli 81mm di Alano di Piave), e sempre nel pomeriggio (intorno alle 16:30) una tromba d’aria ha attraversato il litorale di Jesolo, mentre il mare era in ...

Maltempo - governo nega lo stato di emergenza nazionale a Milano Marittima dopo la Tromba d’aria del 10 luglio : “Capisco che, in queste ore, il nervosismo serpeggi nelle file della Lega, soprattutto in chi ricopre, almeno al momento, in un governo dimissionario, l’incarico importante di sottosegretario. Però c’è un limite: si chiama realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è una: il governo ha escluso Milano Marittima dal riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, anche se non ci diamo per vinti e speriamo che presto questa ...

Maltempo Italia : Tromba d’aria sulla città. Tetti scoperchiati - alberi abbattuti. Feriti : Sono immagini incredibili quelle che arrivano da Verbania e da tutta la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Raffiche di vento, pioggia e trombe d’aria stanno seminando il panico e facendo tantissimi danni. Ma soprattutto si stanno verificando fortissime scariche di downbust. Avrete sicuramente letto questa parola in giro per i notiziari o per i siti internet, ma di cosa si tratta? È un fenomeno atmosferico molto simile ad una bomba ...

Tromba d’aria a Verbania - il downburst scoperchia tetti e abbatte alberi : 4 feriti : Una tempesta devastante colpisce Verbania, il downburst (una Tromba d'aria unita ad una bomba d'acqua) ha colpito questo pomeriggio l'intera provincia. Quattro persone sono rimaste ferite: abbattuti tetti e sradicati alberi. Il maltempo continua a non dare tregua al Piemonte. Questo nuovo nubifragio ne è la conferma.Continua a leggere

Tromba d’aria colpisce spiaggia in Grecia! 6 morti - tra cui un bimbo di 2 anni : Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. Le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza. Una scena apocalittica racconta chi ha visto con i suoi occhi la furia del tornado che, con una forza devastante, si è abbattuto sulla spiaggia. Non c’è stato il tempo di prepararsi né di ...