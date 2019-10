Salvini | Renzi | Di Maio | non aspettiamoci più nulla dalla generazione dei 30-40enni

Governo : Renzi - ‘abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale. Siamo stati bravi in parlamento, machiavellici. Machiavelli era un grande ma non basta un’operazione machiavellica”. Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Serve una operazione formativa, occorre parlare di contenuti”, dice.L'articolo Governo: Renzi, ...

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

Lega : Renzi - ‘combattere il Salvinismo era un dovere’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha creato un sistema drammaticamente pericoloso, combattere il salvinismo era un dovere”. Così, Matteo Renzi intervenendo via Skypa alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. L'articolo Lega: Renzi, ‘combattere il salvinismo era un dovere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega : Renzi - ‘Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha giocate tutta la partita su di se, che è stata anche la sua fine. Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra e ha costruito l’immagine di Salvini, Salvini, Salvini. Fino al 10 agosto tutti a parlare su come si è vestito, a dire il vero non moltissimo, o quello che mangiava, beveva. Lui ha accentrato tutto su di se e in questo è stato abile, è stato ...

Lega : Renzi - ‘Sulla comunicazione social Salvini mi ha battuto’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Sulla comunicazione social penso che Salvini, purtroppo, mi abbia battuto”. Così Matteo Renzi parlando con i giovani della scuola di formazione ‘Futura’. “Il mio errore, una volta arrivato a Palazzo Chigi è stato quello di non dare troppa attenzione ai social – dice – Se avessimo messo su una struttura come il M5S o come Matteo Salvini saremmo stati ...

**Migranti : Renzi - 'Salvini ha usato i social per istigare all'odio'** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Matteo Salvini ha utilizzato i social per istigare all'odio, questo è il vero problema". E' l'atto di accusa di Matteo Renzi intervenendo alla scuola di formazione 'Futura' di Terrasini organizzata da Davide Faraone. "Salvini sta creando un clima da razzism

**Lega : Renzi - 'Salvini ha speso parte dei 49 milioni per alimentare la 'Bestia'?'** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Il senatore Matteo Salvini ha speso o non ha speso parte dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire agli italiani per alimentare la sua macchina da consenso su Facebook? Lo dica". E' la denuncia di Matteo Renzi durante la scuola di formazione 'Futur

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo privato : "Renzi fa i giochi sporchi alla Salvini - governo a rischio" : Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in p

Silvio Berlusconi - Salvini e Renzi - "successo tutto in un mese". La voce : li fanno fuori per via giudiziaria : C'è un'ombra su Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, ed è ancora una volta giudiziaria. Secondo un inquietante retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale, "l'elemento più negativo dell' attuale equilibrio di governo, è che tutta la magistratura interventista dagli eredi di Magistratur

Da Salvini a Renzi : per Conte c’è sempre l’incubo Matteo : Il trait d’union tra il Conte uno e il Conte si chiama Matteo. Un nome che per il premier del governo gialloverde prima e di quello giallorosso oggi assume sempre più le sembianze di un incubo

Italia Viva : Faraone - 'uniche due leadership Renzi e Salvini' : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Le uniche due leadership sono rappresentate in Italia da Matteo Renzi e da Matteo Salvini". Lo ha detto all'Adnkronos Davide Faraone di Italia Viva, a margine della scuola di cultura politica 'Futura' di Terrasini (Palermo). "Le forze che si confrontano con il bipolari

Governo : Renzi - ‘ora periodo di calma dopo tempesta Salviniana’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se avessi pensato al mio sentimento personale non avrei neanche votato la fiducia a questo Governo. Però la politica non si fa per risentimento personale, ma per un sentimento nazionale, collettivo. Ora serve un periodo di calma dopo la tempesta salviniana”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post. L'articolo Governo: Renzi, ‘ora periodo di calma dopo tempesta salviniana’ sembra essere il ...

