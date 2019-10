Salvini attacca Lamorgese sulla redistribuzione dei migranti | ma una nota del Viminale lo

Migranti - Di Maio attacca Salvini : taccia - con lui eravamo all'anno zero : «Salvini «taccia invece di fare propaganda». Di Maio risponde per le rime all'ex alleato di governo che sul tema dei Migranti attacca l'Esecutivo giallorosso con cui,...

Matteo Salvini attacca il governo sull'immigrazione : "Andiamo a prenderli in Libia?" : "Tra un po' andremo a prenderli noi in Libia e Tunisia". Matteo Salvini torna a commentare l'ultimo sbarco, 72 migranti arrivati a Lampedusa, per il quale la Lega ha chiesto un'interrogazione parlamentari. L'arrivo infatti sarebbe stato agevolato dalla Guardia Costiera che è entrata nelle acque sar

Matteo Salvini attacca : "La Guardia Costiera ha salvato immigrati in acque sar maltesi" : "Nella notte tra mercoledì 2 ottobre e giovedì 3 la Guardia Costiera italiana ha recuperato un barcone di immigrati. È vero che l'operazione è avvenuta in acque sar maltesi? Il ministro delle Infrastrutture ne era a conoscenza? Chi ha autorizzato l'intervento? Siamo di fronte al ritorno delle operaz

Alessia Morani ad Agorà attacca Salvini : "Paghiamo la sua tassa-spread" : Benvenuti nel mondo dei sogni, quelli di Alessia Morani. La piddina era ospite ad Agorà su Rai 3, dove faceva il punto sulla manovra che Pd e M5s hanno messo in cantiere. Si parte però, ovviamente, dall'attacco a Matteo Salvini. E ci mancherebbe: "Oggi paghiamo una tassa-Salvini, quella sullo spread

Pensioni - Quota 100 : Salvini difende la misura e attacca il partito di Renzi : "Oggi dai Renziani parte l'attacco al partito Democratico contro cinque miliardi di tasse della manovra economica. E cosa propone il partito di Renzi? Di abolire Quota 100 e di tornare alla Legge Fornero", lo ha dichiarato il Segretario federale della Lega Matteo Salvini difendendo ancora la misura, volta a garantire maggiore flessibilità in uscita e aggiungendo che la Lega sarà pronta a fare le barricate in Parlamento. Oltre 184mila domande ...

Scuola : Salvini - ‘su crocifisso vescovo mi attacca - da suore e preti grazie’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Dopo le affermazioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, sul crocifisso, “oggi un vescovo, di Monreale, ha reagito, meglio tardi che mai, però in maniera strana, dicendo è sbagliato perchè sarebbe fare un favore a Salvini. Ma come, signor vescovo, con tutto il rispetto: un ministro della Pubblica istruzione che dice di togliere i crocifissi dalle scuole sbaglia non perchè è un ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese : "Sbarchi-record - ma il ministro e i telegiornali tacciono" : "Il dato più devastante è quello sull'immigrazione. Non so se tutti i telegiornali dicono la verità su quello che succede ma aldilà di quello che raccontano i vari poltronari - Di Maio Conte e Renzi - i numeri a oggi 30 settembre dicono che in sole tre settimane questo governo rosso ha fatto aumenta

Matteo Salvini “110% di sbarchi in più - bravi tutti” Di Maio contrattacca : Matteo Salvini “110% di sbarchi in più, bravi tutti” Di Maio contrattacca Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio è ospite di Giletti a “Non è l’arena”. L’anfitrione gli mostra una delle ultime dirette Facebook dell’ex alleato di governo, Matteo Salvini. Il leader della Lega sviscera alcuni dati del Viminale sull’immigrazione: “veniamo ai numeri aggiornati relativi agli sbarchi: settimana ...

Maria Elena Boschi attacca Salvini e strizza l'occhio a Forza Italia : "Lui estremista - c'è malcontento" : A gestire in primissima linea la campagna acquisti per Matteo Renzi, a cercare di portare in Italia Viva nuovi volti, ecco Maria Elena Boschi. Già sabato l'annuncio: presto nuovi ingressi. E il giorno successivo, intervistata da Il Messaggero, torna sul punto, cercando anche di seminare zizzania nel

Che tempo che fa - Fabio Fazio attacca Matteo Salvini : "A mio figlio dicevano che rubo i soldi alla Rai" : Fabio Fazio rompe il silenzio dopo la decisione della Rai di trasferirlo dalla domenica sera di Raiuno a quella di Raidue. Passaggio - quello di Che tempo che fa - che lui non ha vissuto come un declassamento. Rimozione? No. "Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non

DiMartedì - Mario Monti conferma : il governo Pd-M5s nato perché Matteo Salvini attaccava la Ue : Giù la maschera. Non che avessimo troppi dubbi al riguardo, ma in collegamento a DiMartedì - il programma condotto da Giovanni Floris su La7 e tornato in onda martedì 24 settembre - il senatore a vita Mario Monti conferma che questo governo è nato solo ed esclusivamente contro Matteo Salvini, così c

Salvini attacca Conte su presunti "problemi" e conflitti d'interesse. E non è la prima volta : Matteo Salvini continua ad attaccare Giuseppe Conte, suo ex premier nell’esecutivo giallo-verde e ora Presidente in carica del governo giallo-rosso. “Il Presidente del Consiglio Conte non ha mai risposto ad alcune interrogazioni che lo riguardano, che mettono alcune ombre sollevate dai suoi attuali alleati di governo. Noi riprenderemo le parole dei sui alleati di Governo che ipotizzano conflitti di interessi. Venga in Parlamento a ...

Barbara D’Urso ospita Matteo Salvini e si spinge oltre il trash - verso la propaganda. E Massimo Giletti la attacca (senza nominarla) : I ruoli si ribaltano: Pamela Prati ospite al debutto di Non è l’Arena, Matteo Salvini in studio a Live-Non è la D’Urso. Dopo un debutto deludente la conduttrice punta sul leader della Lega nello spazio con le cinque sfere. Il programma pur essendo sotto testata giornalistica non si affida a firme pungenti ma a volti televisivi che non si dimostrano all’altezza del loro compito: Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda ...