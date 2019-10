Reggio Calabria | maestra delle elementari minaccia e picchia gli alunni | “Siete stupidi

Reggio Calabria - bambini percossi e insultati dalla maestra : “Stupidi e maiali”. L’insegnante sospesa per un anno : “Eravamo tutti scioccati, c’erano due bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava”. E ancora: “Mi ha dato uno schiaffo dove avevo la cicatrice di un’operazione chirurgica“. Sono i racconti riferiti alla psicologa in audizione protetta dai bambini della scuola elementare di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria, umiliati, picchiati e maltrattati dalla maestra. I ...

Tennis Europe Junior Masters : al Circolo ‘Rocco Polimeni’ di Reggio Calabria si sfidano le giovani stelle del futuro [GALLERY] : Le migliori giovani stelle under 14 e under 16 d’Europa si sfidano nel Tennis Europe Junior Masters 2019 presso il Circolo ‘Rocco Polimeni’ di Reggio Calabria Weekend di grande Tennis a Reggio Calabria. Presso il Circolo ‘Rocco Polimeni’, dal 4 al 6 ottobre, si è svolto il consueto Tennis Europe Junior Masters, il torneo di fine anno che mette di fronte i migliori 8 ragazzi under 14 e under 16 a livello Europeo, sia in ...

Reggio Calabria - si fingono turisti per arrestare un uomo ricercato per violenza su una 15enne : I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi liguri, hanno escogitato un piano per catturare un malvivente, che era ricercato da mesi perché accusato di evasione, violenza sessuale su minore e aggressione. L'uomo lavorava come receptionist in un hotel, e militari si sono finti turisti per incastrarlo.Continua a leggere

Domani “La Notte internazionale della Luna : Moonwatch party” - appuntamento al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Sabato 5 ottobre si celebra la decima edizione de “La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party”, l’interessante esperienza che dal 2010 ha portato tutto il mondo ad osservare la Luna nella stessa serata. L’iniziativa è promossa dalla NASA, l’agenzia spaziale americana, e nel nostro paese è supportata dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’obiettivo è quello di proporre osservazioni al telescopio ...

Reggio Calabria - bancarotta Multiservizi : otto arresti - indagato anche ex sindaco Scopelliti : C’è anche l’ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti tra gli indagati nell’inchiesta “Mala Gestio” che oggi ha portato all’arresto di otto imprenditori accusati della bancarotta fraudolenta della “Multiservizi Spa”, la società in house del Comune, oggi fallita ma alcuni anni fa finita al centro di un’indagine della Dda perché infiltrata dalla ‘ndrangheta. Agli arresti domiciliari sono finiti nomi importanti dell’imprenditoria reggina. ...

Reggio Calabria : al via la 4ª Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio della 4ª Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio Nazionale da ...

Reggio Calabria - arrestati otto manager : aprirono alla 'Ndrangheta le porte delle municipalizzate : In manette per bancarotta fraudolenta i colletti bianchi che hanno gestito la Multiservizi, la più grande partecipata del Comune poi sciolta per mafia

Scoperto a Reggio Calabria nuovo insetto alieno che rischia di distruggere il verde ornamentale di molte città italiane : Gli entomologi del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, coordinati dal Prof. Vincenzo Palmeri, grazie alla costante presenza sul territorio hanno individuato un nuovo insetto che attacca molte specie di Ficus ornamentali. Singhiella simplex, questo è il nome scientifico di questo parassita, è un aleirode originario del Sud-est asiatico che negli ultimi anni è stato accidentalmente introdotto negli ...

Reggio Calabria dichiara lo “stato di emergenza climatica” : Il consiglio comunale impegna l’amministrazione a deliberare lo stato di emergenza climatica- ambientale e a proporre entro sei mesi un quadro di azioni integrate a favore dell’ambiente. Destina tra l’altro 11 milioni di euro per l’acquisto di beni immobili per far fronte all’emergenza abitativa rimodulando ulteriormente il Decreto Reggio. Si è riunito questa mattina in seconda convocazione il consiglio comunale. Diversi i provvedimenti ...

Reggio Calabria dichiara lo “stato di emergenza climatica” : Il consiglio comunale impegna l’amministrazione a deliberare lo stato di emergenza climatica- ambientale e a proporre entro sei mesi un quadro di azioni integrate a favore dell’ambiente. Destina tra l’altro 11 milioni di euro per l’acquisto di beni immobili per far fronte all’emergenza abitativa rimodulando ulteriormente il Decreto Reggio. Si è riunito questa mattina in seconda convocazione il consiglio comunale. Diversi i provvedimenti ...

Spettatori Serie C - spettacolo incredibile a Reggio Calabria : numeri di altra categoria anche per il Cesena : Spettatori Serie C – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, la giornata ha dato indicazioni in vista del proseguo della stagione, grande spettacolo nei tre gironi. Nel gruppo A la Pro Vercelli non è andata oltre il paReggio contro la Pergolettese, non si ferma l’Alessandria che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Lecco, ok il Novara contro l’Albinoleffe. Nel gruppo B ...

Animali : tartaruga Caretta caretta trovata morta in spiaggia a Reggio Calabria [GALLERY] : trovata morta questa mattina a Reggio Calabria una tartaruga marina caretta caretta: l’esemplare è stato rinvenuto sulla spiaggia del lungomare Falcomatà. La tartaruga probabilmente è morta circa 2 giorni fa, a causa di un’elica che ha le ha falciato il cranio. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera. L'articolo Animali: tartaruga caretta caretta trovata morta in spiaggia a Reggio Calabria [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Reggio Calabria - preparavano droga nella pasticceria di famiglia : Probabilmente i dolci realizzati nella rinomata pasticceria di famiglia a Reggio Calabria, tirata su con il faticoso lavoro dei genitori, non erano in grado di appagare i desideri di ricchezza dei figli dei proprietari. E così, i giovani di 29 e 31 anni hanno deciso di seguire l'esempio di Walter White, protagonista della serie tv Breaking Bad, ed hanno usato il negozio per dedicarsi ad attività ben più criminali. Mentre c’era chi creava delizie ...

Reggio Calabria - cane precipita in un pozzo per oltre 30 metri : salvato da un eroico sommozzatore [FOTO] : Nella mattinata di oggi alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è giunta la richiesta d’intervento fatta da una persona che sentiva abbaiare un cane all’interno di un pozzo in via San Giuseppe diramazione due muri. Dalla sala operativa è stata inviata sul posto una squadra SAF con i sommozzatori. I Vigili del Fuoco attuando una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno calato un sommozzatore all’interno del pozzo per una ...