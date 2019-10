Pasquale Bruno | ' I tifosi granata mi portavano allo stadio di nascosto a vedere il Torino'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Uno dei pilastri deldei primi anni Novanta: in tre anni raccolse 74 presenze con i, realizzando un gol, ma è passato alla storia per il clamoroso trasferimento dalla Juventus alla società. Parliamo di, roccioso difensore centrale a cavfra gli anni '80 e '90. Iniziò la sua carriera al Lecce, per poi trasferirsi nel 1983 al Como, restandoci fino al 1987. Subito dopo arriva alla Juventus, giocando ben tre stagioni con i bianconeri. Nel 1990 poi arriva il clamoroso passaggio al: di tale argomento ne ha parlato proprio il difensore centrale in un'intervista a Sportweek, sottolineando come la sua volontà fosse proprio quella trasferirsi al. Alla nota rivista sportiva il difensore ha dichiarato che a"ilodile partite della loro squadra" ed è stata proprio la passione dei sostenitori a ...

Sgallu : RT @ApacheRossonero: Dydala spero prima o poi trovi il suo Pasquale Bruno - Devilcap : RT @ApacheRossonero: Dydala spero prima o poi trovi il suo Pasquale Bruno - Marcodv76 : RT @ApacheRossonero: Dydala spero prima o poi trovi il suo Pasquale Bruno -