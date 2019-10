Nancy Coppola in ospedale | bendaggio gastrico Mi opero per dimagrire e

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 7 ottobre 2019)inper un intervento di. "Mipere piacermi. Non giudicatemi ma...", scrive su Instagram.

radiocampania : Su Radio Campania Ora In Onda Ragione e sentimento [8tH] - #Nancy Coppola Scarica La Nostra App… - rosapezzella91 : Nancy Coppola operata, il post dell'amica del cuore: 'In bocca al lupo sister' - rosapezzella91 : Nancy Coppola in ospedale, operazione in corso: 'La vita è imprevedibile' -