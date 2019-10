“Lucido e consapevole” Poliziotti uccisi a Trieste | la scoperta su Alejandro

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Fiaccolata senza bandiere per ibarbaramente. È l’iniziativa organizzata dal Siulp di Roma e Lazio con l’adesione della Fns Cisl Roma e Lazio e con la partecipazione della segreteria nazionale Siulp. Si è svolta domenica 6 ottobre alle 18,30 davanti alla Questura di Roma aperta a tutti i colleghi, in onore di Pierluigi e Matteo. “Celebriamo la memoria di queste vite sacrificate per la lotta al criminalità come in un tempio dove il dolore ritorna col suo appuntamento tragico, e vogliamo indicare con forza alla collettività, come esse traccino la via maestra verso la legalità e la giustizia, senza le quali nessuno sviluppo umano è possibile”, sottolinea il Siulp di Roma e Lazio. “Due di noi – prosegue la nota – che a casa non ci sono più tornati, ci lasciano in silenzio, in un vortice di sentimenti, sospesi, prima di ...