L' ecologismo della Rete Puliamo Facebook dall' odio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Gianluca Barbera I social convogliano la rabbia nel web, evitando (forse) guai maggiori. Ma il limite è stato superato Gianluca Barbera* Poco tempo fa sono stato invitato alla trasmissione Coffee Break, su La7. Tra gli ospiti c'era anche la ex presidenteCamera, Laura Boldrini. Lei dice la sua, io dico la mia. Su molte cose non siamo d'accordo, come è naturale. Poi lei mi augura in bocca al lupo per il mio nuovo romanzo e ci salutiamo. Il giorno dopo do un'occhiata alla paginatrasmissione e trovo oltre un centinaio di commenti, molti dei quali sono insulti nei suoi confronti. Anche qualcuno rivolto a me, per il solo fatto di aver preso parte alla trasmissione assieme a lei. D'accordo che ormai i social sono delle fogne, mi dico, ma quante ingiurie dovrà ancora sopportare quella donna! E la mia empatia nei suoi confronti s'impenna. Già in trasmissione la ...

